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蕭美琴：賴清德和平四大支柱 形塑台灣穩定未來

中央社／ 台北13日電
準副總統蕭美琴（圖）上午表示，她相信賴清德有能力讓台灣在變動國際秩序中持續作為印太地區穩定、負責任，貢獻區域繁榮。圖／聯合報記者曾吉松攝影
準副總統蕭美琴（圖）上午表示，她相信賴清德有能力讓台灣在變動國際秩序中持續作為印太地區穩定、負責任，貢獻區域繁榮。圖／聯合報記者曾吉松攝影

台海穩定備受國際關注，副總統當選人蕭美琴今天說，政府必須形塑各界對台灣未來穩定性可以放心、信任的環境，因此總統當選人賴清德提出強化國防嚇阻能力、建構更強經濟韌性等和平四大支柱方案。

台灣關係法立法45週年，曾任駐美代表的蕭美琴今天出席「台灣關係法45週年福和會論壇」。她致詞時表示，台灣在45年前面臨國內外變局的關鍵時刻，美國國會通過台灣關係法，成為台美之間緊密往來的法源基礎。台灣關係法內涵是要確保、推進台灣與美國人民之間緊密而友好的經濟文化關係，並在提供台灣防禦性武器的同時，美國也須建構能力，抵抗危害台灣安全的武力脅迫。

她說，在這個架構下，美國經歷民主黨、共和黨一致且穩定的對台政策承諾，台灣則經歷政治民主化、經濟蓬勃發展，雙方共享民主、自由價值，並在和平、安全、繁榮的共同利益之上，關係越來越緊密，「美國各界經常形容，美國對台灣的支持堅若磐石，台灣也扮演世界良善力量，貢獻區域穩定與繁榮」。

蕭美琴說，時至今日，台美共同面臨新的變局與挑戰，包含俄烏戰爭逾2年、以巴衝突、南海區域緊張情勢升溫，中共持續對台文攻武嚇造成區域不安，這讓台灣民眾以及很多外國企業及投資者，都關心台灣海峽能否維持和平穩定。

她表示，政府有必要提供、形塑對台灣未來穩定性可以放心、信任的環境，因此賴清德提出和平四大支柱的主張，包括一，強化國防嚇阻能力、國防實力；二，經濟安全就是國家安全，建構更強經濟韌性；三，深化與民主國家的夥伴關係；第四則是穩定而有原則的兩岸領導能力。

蕭美琴說，上述內容其實也是台灣近年跟美方合作往來的重要領域，其中國防安全部分，美國除了台灣關係法中承諾的傳統軍售，美國國會近年也透過立法提供總統提用權、外國軍事融資，國際軍事教育與訓練等政策工具，協助台灣強化防衛能量。

她說，人助自助，台灣民眾需要展現捍衛自由、民主、主權的決心，並透過提升國防預算、加速軍事改革，才能獲得更多國際友人支持。

蕭美琴也說，總統蔡英文執政以來穩健領導，使台美溝通管道暢通，達到零意外的相互信任，這將是未來政府持續在基礎上堆疊善意的關鍵，相信賴清德有使命感、也有能力讓台灣在變動國際秩序中，持續作為印太地區穩定負責任，貢獻區域繁榮的一份子。

台灣關係法 蔡英文 蕭美琴 賴清德

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