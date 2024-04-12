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民進黨批年改復議案不投票 民眾黨團：院會前已決議
今天立法院院會，國民黨團否決民進黨團提出的停砍軍公教退休金相關復議案，民進黨團批民眾黨團不投票。民眾黨黨團主任陳智菡表示，民眾黨團立場清楚，堅定改革理念，今天院會前，民眾黨團已經開會決議，對於相關程序事項的動議不會參與投票。
陳智菡表示，民眾黨團將繼續要求總統當選人賴清德對教人員退休金落實兩大保證，包括保證不會二度年改、保證依法、依精算足額撥補退撫基金；並主張以理性、科學、務實的通盤檢討，協助長期衡平機制，維護公教人員待遇與世代正義。
陳智菡指出，針對年改議題，台灣民眾黨主張兼顧世代正義、也須維護公教人員權益；年金改革原則為訂定基本生活保障、漸進式調整費率、提升基金管理效率等，相關機制應根據社會整體經濟狀況、薪資、物價水準及國際標準，通盤檢討調整，保證依法、依精算足額撥補，確保退撫基金不破產。
陳智菡表示，民眾黨團認為不應僅考量物價飆漲等因素而停下改革腳步，改革不能走回頭路，應建立政府付得起、退休領得到的永續制度。藍綠輪流執政20幾年，對年改皆缺乏長遠規劃，不僅基金管理不彰，更增加112年7月後初任公教人員的老年風險，對此，台灣民眾黨團認為政府應盡速且積極研擬因應對策。
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