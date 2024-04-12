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民眾黨團要求賴清德不二度年改 依法撥補退撫基金

中央社／ 台北12日電
立法院今天開院會，討論年改修法復議案等三案，藍綠連續三次平手，民眾黨立委雖在場但未投票。聯合報記者林伯東／攝影
立法院今天開院會，討論年改修法復議案等三案，藍綠連續三次平手，民眾黨立委雖在場但未投票。聯合報記者林伯東／攝影

立法院藍綠陣營今天就年改修法復議案過招，民眾黨立委雖在場但未投票。民眾黨團表示，早在院會前就已決議不參與投票，黨團將繼續要求總統當選人賴清德保證不會二度年改，並依法及精算足額撥補退撫基金。

立法院朝野今天為年改修法復議案過招，國民黨立法院黨團提變更議程，否決民進黨立法院黨團所提的復議案。表決結束後，戰火延燒場外，民進黨團幹事長吳思瑤指出，民眾黨立委全程在場卻未參與投票，「明助、支持」國民黨反年改法案重行審查。

民眾黨團下午透過聲明表示，針對年改議題，民眾黨主張兼顧世代正義，也須維護公教人員權益，年金改革的原則為「訂定基本生活保障」、「漸進式調整費率」、「提升基金管理效率」，相關機制應根據社會整體經濟狀況、薪資、物價水準及國際標準，通盤檢討調整，保證依法、依精算足額撥補，確保退撫基金不破產。

民眾黨團指出，藍綠輪流執政20幾年，對年改皆缺乏長遠規劃，不僅基金管理不彰，更增加去年7月後初任公教人員的老年風險，政府應盡速研擬因應對策。

民眾黨團表示，黨籍立委立場清楚且堅定改革理念，早在今天院會前，已開會決議就對相關程序事項動議不參與投票，民眾黨團將繼續要求賴清德對公教人員退休金落實兩大保證，第一是保證不會二度年改，第二是保證依法且依精算足額撥補退撫基金。

民眾黨團強調，將以理性、科學、務實的通盤檢討協助長期衡平機制，以維護公教人員待遇與世代正義。

年改 民眾黨 立法院

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