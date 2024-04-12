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立法院也有AI促進會 藍委主推人工智慧應用

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委吳宗憲今日上午成立「全球AI應用發展促進協會」並擔任會長一職，副會長由國民黨立委葛如鈞、林沛祥、黃建賓、游顥等人擔任，國民黨立委王育敏、張嘉郡、蘇清泉、鄭正鈐、牛煦庭等共襄盛舉，希望共同推動人工智慧的應用發展。圖／吳宗憲辦公室
國民黨立委吳宗憲今日上午成立「全球AI應用發展促進協會」並擔任會長一職，副會長由國民黨立委葛如鈞、林沛祥、黃建賓、游顥等人擔任，國民黨立委王育敏、張嘉郡、蘇清泉、鄭正鈐、牛煦庭等共襄盛舉，希望共同推動人工智慧的應用發展。圖／吳宗憲辦公室

國民黨立委吳宗憲今日上午成立「全球AI應用發展促進協會」並擔任會長一職，副會長由國民黨立委葛如鈞、林沛祥、黃建賓、游顥等人擔任，國民黨立委王育敏、張嘉郡、蘇清泉、鄭正鈐、牛煦庭等共襄盛舉，希望共同推動人工智慧的應用發展。

吳宗憲表示，AI發展至今已相當成熟，特別是隨著ChatGPT被廣泛應用，更開啟了嶄新局面，不只代表著科學技術的革新，也將改變產業發展及人類生活。許多國家為了因應這種改變，陸續制定了相關政策及法規並積極落實，像是歐盟上個月才剛通過了歷經3年籌備的「人工智慧法案」，另外美國、德國、日本及韓國也都有相關規範。

吳宗憲指出，AI在台灣的產業之間都有深遠影響，尤其是醫療與能源領域，但目前仍缺乏一部完整的法律，來規範AI發展下可能面臨的負面效應與風險，因此他已提出「人工智慧基本法」草案，期望建構出一個「以人為本」、「多元包容」、「永續發展」及「值得信任」的AI發展環境。與此同時並成立「全球AI應用發展促進協會」，希望能加速政府與AI產業之間的交流，並敦促政府於擬定相關政策時，接納外部專業意見與國際趨勢，期望以更加有效的方式來增進AI產業發展。

財團法人人工智慧法律國際研究基金會董事長朱兆民表示，台灣在各方面要趕上國際的腳步，絕對離不開AI，當今台灣許多產業也融入了AI，與每個人的生活也是密不可分的，而今天發展促進協會的成立，更加維護了台灣公民的權利。

吳宗憲最後表示，感謝「永齡基金會」行政總監許博允以及「TAVAR台灣虛擬及擴增實境產業協會」理事李勁葦到場支持，長年關注AI發展，致力引導科技往正向發展，最終目的就是希望，看見台灣在AI的輔助下越來越好，並持續進步。

國民黨 立法院 鄭正鈐

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