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美日菲峰會關注台海和平 外交部發聲明肯定
美國、日本、菲律賓於4月11日在華府舉行三方峰會，並發表會後聯合聲明，強調「台海和平及穩定至關重要，是全球安全及繁榮不可或缺的要素」。外交部發布新聞稿指出，對三國領導人首度一致表達維持台海和平穩定的堅定立場，外交部表示高度肯定與歡迎。
新聞稿並宣稱，中國在區域的軍事恫嚇及灰色地帶脅迫行徑，對區域安全及以規則為基礎的國際秩序構成嚴峻挑戰，已引發國際社會高度關切。本周接續舉行的美英外長會談聯合記者會、美日雙邊峰會與美日菲三方峰會的聯合聲明均一再體現，台海和平穩定的重要性已是國際高度共識。作為國際社會負責任的成員，台灣將持續與美、英、日、菲及所有理念相近夥伴攜手合作，促進區域和平、穩定與繁榮。
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