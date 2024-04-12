快訊

詭異阿婆「每天清晨揹1袋小狗去墓園」 鄰居追上發現真相當場淚崩

不忍了！男歌手曝黃子佼私下「目中無人嘴臉」全曝光

被蔥價打倒？惹怒民怨多重風暴 韓國執政黨輸掉國會大選

影／出生率太低 民眾黨團將提案增加「家庭照顧假」天數

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導

民眾黨立委黃珊珊陳昭姿麥玉珍上午一起舉行「完善勞工權益 落實友善育兒職場」記者會，說明即將修法的法案，其中增加「家庭照顧假」天數及放寬請假彈性、新增「親職教育假」及「親職假」等修法，解決低出生率的國安問題。

根據2023年內政部人口統計出爐，新生兒13.5萬人再創新低，低出生率已是國安問題。家庭照顧假缺乏彈性，往往看的見用不到，民眾黨立委提案增加「家庭照顧假」、「親職教育假」及「親職假」等修法，督促政府重視職業父母的育兒需求，建立友善育兒職場，搶救少子危機。

立委黃珊珊指出台灣出生率是倒數第一名，虎年只有13萬5千人，15到49歲有子女的女性朋友，有78.79希望是自己或丈夫帶小孩，現實中只有47.33做得到。

立委黃珊珊表示15到49歲，多數有子女的女性朋希望是自己或丈夫帶小孩，現實只有百分之47做得到，呼籲增加「家庭照顧假」天數及放寬請假彈性。記者蘇健忠／攝影
立委黃珊珊表示15到49歲，多數有子女的女性朋希望是自己或丈夫帶小孩，現實只有百分之47做得到，呼籲增加「家庭照顧假」天數及放寬請假彈性。記者蘇健忠／攝影

修法 民眾黨 育兒 陳昭姿 麥玉珍 黃珊珊

延伸閱讀

林佳龍出任外交部長？黃珊珊批派系利益平衡凌駕專業

財政委員會視察金管會 立委籲設「國家級AI警示」納管虛擬資產

兒少數位性暴力延燒 白營稱「罰得到」比拉高刑度重要

新內閣「卓鄭配」 黃珊珊：不要先評論合適與否

相關新聞

寶林茶室案遭王必勝怒批甩鍋 蔣萬安：我們是還原事實

台北市長蔣萬安昨赴議會專案報告，議員柳采葳質詢時問蔣寶林案「知有4案例時，衛福部卻不願查扣食材？」蔣回「第一時間，他們是...

影／沒被放民眾黨輔選團海報...蔡壁如曝心酸 江和樹急喊話

雲林麥寮鄉長4月13日補選，民眾黨主席柯文哲率18人軍團南下輔選，前立委蔡壁如沒在海報上，昨她在臉書上自嘲是「連尾牙都沒...

扣不扣寶林食材？ 陳彥元還原：沒有中央地方角力

寶林茶室食安風暴，演變成中央地方第一時間扣不扣食材的攻防。台北市衛生局長陳彥元今天接受廣播節目專訪時還原始末，強調「沒有...

美日菲峰會關注台海和平 外交部發聲明肯定

美國、日本、菲律賓於4月11日在華府舉行三方峰會，並發表會後聯合聲明，強調「台海和平及穩定至關重要，是全球安全及繁榮不可...

馬習二會／比照新加坡模式會談 習近平靠攏台灣民意向賴釋出訊息

「馬習二會」落幕。相關人士4月11日表示，前總統馬英九在北京與中國大陸領導人習近平會面，發表公開談話，相隔9年的馬習會已經盡最大努力，並且展現最大誠意，希望緩和兩岸緊張情勢，避開戰爭，走向和平；馬英九向習傳達台灣人民的心聲，習近平也用溫情喊話，回應台灣六成不要戰爭、反對台獨的民意，並且用最高規格禮遇已卸任總統的馬英九，向準總統賴清德釋出明確的訊息。

3場大甲媽遶境看韓國瑜的起落 鹹「瑜」翻生挑戰2028？

立法院長韓國瑜從2018年「韓流」崛起當選高雄市長；2020總統敗選、遭罷免下台；2024重新再起，人生暴起又暴落，快速從政治谷底再到國會龍頭，6年來在大甲鎮瀾宮廟埕看盡韓國瑜政壇起伏。「禿子跟著媽祖走」，寫下台灣政壇「不死鳥」傳奇。 3月瘋媽祖，韓國瑜成為2024年到鎮瀾宮參與大甲媽祖遶境進香的政治最大咖，人氣爆棚。外界形容鹹「瑜」翻生，政壇更揣測，韓是否可能成為台中市長盧秀燕2028的國民黨內對手？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。