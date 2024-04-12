影／出生率太低 民眾黨團將提案增加「家庭照顧假」天數

民眾黨立委黃珊珊、陳昭姿、麥玉珍上午一起舉行「完善勞工權益 落實友善育兒職場」記者會，說明即將修法的法案，其中增加「家庭照顧假」天數及放寬請假彈性、新增「親職教育假」及「親職假」等修法，解決低出生率的國安問題。

根據2023年內政部人口統計出爐，新生兒13.5萬人再創新低，低出生率已是國安問題。家庭照顧假缺乏彈性，往往看的見用不到，民眾黨立委提案增加「家庭照顧假」、「親職教育假」及「親職假」等修法，督促政府重視職業父母的育兒需求，建立友善育兒職場，搶救少子危機。

立委黃珊珊指出台灣出生率是倒數第一名，虎年只有13萬5千人，15到49歲有子女的女性朋友，有78.79希望是自己或丈夫帶小孩，現實中只有47.33做得到。