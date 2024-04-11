獨 /金管會主委人選爆黑馬 傳出第一金投信董事長尤昭文出線

金管會主委人選再爆黑馬。據民進黨黨政圈傳出消息，金管會主委人選將在明日揭曉，並且爆出最新的「黑馬」人選，是公股投信第一金投信董事長，同時也是目前的投信公會副理事長尤昭文，主委人選會在尤昭文，和現任金管會主委黃天牧之間二擇一。

據了解，尤昭文和黃天牧是進入最後決選名單的兩個人選，目前以前者勝出機率大，儘管尤昭文並沒有金控或銀行董事長的資歷，但尤昭文接任第一金投信董事長以來，對於金融事務展現全方位的積極度，尤其是尤昭文倡議私募股權基金，他也是投信顧公會的私募股權基金小組召集人，積極為台灣基礎公建爭取更多資金活水，這正是壽險業希望爭取增加國內投資機會重要的一環，同時公建資金也高度被民進黨政府需求，也因此，尤昭文積極為業界「興利」，使決策高層注意到他，並且納入人選考量。

儘管尤昭文在金融圈輩份不高，但由於歷任金管會主委，包括在扁政府執政時期的主委龔照勝也和尤昭文一樣，是出身外資金融圈，另外顧立雄也並非金融背景出身，但也將主委職務做得有聲有色，這也使得尤昭文在最後關鍵時刻，成為進入決選名單的大黑馬。