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傳中山大學校長鄭英耀接教長 學界讚「作風親民」籲先調整一政策

詐騙猖獗行政院將提修法 跨部會朝3面向打詐

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
內政部長林右昌。聯合報系資料照片／記者季相儒攝影
內政部長林右昌。聯合報系資料照片／記者季相儒攝影

因應詐欺犯罪朝系統化、專業化、組織化不斷變化，形成新型態詐欺犯罪產業鍊，內政部林右昌今天表示，為拆解詐騙核心樞紐，行政院決議制定「詐欺犯罪危害防制條例」，於近期密集召集內政部、法務部、數位部、通傳會及金管會等部會開會，研商各項具體防詐及打詐措施，修法草案預計於近期提請立法院審議。

林右昌指出，「詐欺犯罪危害防制條例」草案以「強化防詐作為、打擊詐欺集團與保護犯罪被害」三個重點進行立法，由內政部擔任中央主管機關領銜提案，並分別從電信、網路及金融等面向進行源頭管理，責成數位部、通傳會及金管會等相關部會與地方政府，依權責擔任相應主管機關，再由法務部研議加重刑責科處部分，以符合民眾對司法的期待；並從關鍵產業防詐作為著手，課予業者義務，藉由跨部會、跨層級、跨領域，以及聚集公、私部門能量，共同齊力防詐。

在刑事司法方面，該草案也針對詐欺集團犯嫌的處罰與不法利得沒收，有特別規定；同時也朝向建構友善詐欺犯罪被害人機制，提供相關協助與填補損失。

林右昌指出，政府為打擊詐欺犯罪，自111年6月起實施「新世代打擊詐欺策略行動綱領」1.0及1.5版，相關政策執行與執法缺乏法令依據，透過制定「詐欺犯罪危害防制條例」，可以彌補現行法令的不足，並突破打擊詐欺犯罪的當前困境與輔助相關政策執行。

內政部 林右昌 詐欺

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