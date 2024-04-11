藍委不忍了！國民黨明早立法院甲動開戰 否決綠營復議案

民進黨團日前在立法院會無預警發動變更議程，否決3名國民黨立委及民眾黨團所提的預算復議案，遭國民黨痛批「趁人之危、毫無人性」。國民黨今天傍晚發出甲級動員，明日先於8時30分召開黨團大會，上午10時進院會議場表決，據了解，國民黨立委可能針對民進黨日前所提的「停砍軍公教退休金案、陸配入籍6年改4年復議案」進行否決，以壓制綠營。

立法院9日召開院會，民進黨突然變更議程，否決國民黨立委林沛祥、張智倫、黃健豪對內政部、經濟部、住都中心預算凍結案及民眾黨團所提的復議案，並當場要求表決，結果由於國民黨立委人都不在現場，3藍委與民眾黨復議案都被否決。據了解，藍營幹部今傍晚對此進行討論，所有人都覺得必須反擊，「以後民進黨天天甲動，我們也要隨時備戰」。

對於國民黨明天要發出甲動，國民黨團書記長洪孟楷表示，既然民進黨在國民黨搶救花蓮天災時，都甲動變更議程、處理政治議題，也不考慮國民黨團總召傅崐萁人在救災，黨團許多立委都覺得「實在很沒武德」，那既然民進黨天天甲動，國民黨要比動員也不會輸人，絕對奉陪到底，不讓民進黨進行惡意政治鬥爭。

不過國民黨究竟會處理什麼議題？洪孟楷表示，明天國民黨內部會先針對重大議案進行討論，任何可能性都不排除，一切黨團大會再做討論。