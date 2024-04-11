雲林補選倒數48小時 柯文哲Longstay跑透透樂當菜農
民眾黨黨主席柯文哲Longstay雲林第七天，今天一早他先陪同麥寮鄉長候選人林宜豊在台塑六輕廠區門口站崗拜票，後在幕僚陪同下至西螺參訪新社果菜生產合作社、當一日菜農。歷經數日與地方產業、青年對談，柯發現「產業升級是急迫要做的事」，他呼籲，補選投票日倒數48小時，麥寮人4月13日一定要回家投票，若沒辦法也要請親友投下一票，選出適合的人改變地方。
林宜豊今天說，地方上的傳統產業工作機會愈來愈少，他認為，面對大環境問題，使其競爭力降低，因此產業轉型很重要；距離投票日只剩最後48小時，他邀請選民明晚6點參加青年返鄉之夜，互相交流政策意見，後天也一定要回家投票。
柯文哲上午在黨籍縣議員陳乙辰等人陪同下參訪西螺果菜市場附近一家農產行，隨後再到菜園採收青江菜、參觀冷鏈設備系統。新社果菜生產合作社負責人李慶宗說，公司已成立15年，主要生產短期葉菜類，銷售主力包括共同運銷、學校團膳及通路小包裝。
其中短期葉菜類中的青江菜，其選用來自40年以上栽種經驗的農友所生產，品質穩定，於採收後使用真空預冷、急速冷凍，就有加乘效益。李慶宗說，當葉菜在園裡時的色澤若不足，一般只能存放三天，但色澤足且深，原本可存放7天至多能拉長到10至12天。
然而，不同銷售通路也分別面臨問題；李慶宗說，共同運銷的拍賣價格，可能受產況影響而有所浮動；通路小包裝的優勢則是訂單穩定，但價格被通路商箝制住。柯文哲今天實地了解產況後認為，產業升級已非中、長期才要做的事，而是短期內就必須做到，保障產銷權益。
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