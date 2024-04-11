獨／金門翻船、釣客迷航牽動兩岸僵局 陸方擬5月初赴金門第二階段復談

金門翻船事件至今擱置、胡姓軍人釣客迷航到大陸距今快滿月，兩件事與兩岸關係息息相關。馬習會後、520前，兩岸僵局是否露曙光？本報獨家掌握，陸船事件2名死者家屬5月初可能再赴金門展開第二階段復談，家屬希望早日帶回還在金門的2具遺體。

據了解，陸方內部其實都有針對復談做安排，陸方所聘請的台籍律師在3月底也專程赴陸跟家屬與台辦開會研商，原本傳出3月底要來金門談判，但後來臨時喊卡；消息人士指出，比較可能的時間點是5月初。

不過，媒體報導，520後海委會主委管碧玲將留任，地方人士擔心，「管主委」可能成為兩岸復談變數。

金門2釣客3月16日出海釣魚，因濃霧迷航到大陸去，案發至今已經快滿1個月了，大陸在3月23日放回吳姓釣客，但另一現役軍人胡姓釣客至今遭留置未放回。國民黨金門立委陳玉珍表示，她有持續跟家屬聯繫，得知胡男每天都有打電話回家報平安，人身安全無虞，但尚不知何時可放人。

陳玉珍表示，根據她掌握的消息，胡男遲遲未能返回，主因與0214陸船翻覆事件有關，陸方表示，當時雙方經過多次協商，有協調出一些共識條件，但因為台灣高層不同意，後來陸委會與海巡署都沒做，讓陸方很生氣，也讓兩岸關係重新回到冰凍。

「現在兩岸關係真的很差。」陳玉珍說，兩岸現在因為0214事件，雙方氣氛變的很不好，癥結點主要是當初有提出一些條件，包括道歉部分，但後來我方部會都沒落實，讓陸方覺得沒有誠意，看來可能要等到5月，看是否有轉機？

陳玉珍指出，其實大陸在事發沒多久，早就掌握其中一人的身分是軍人，但胡男一開始沒說實話，又傳了假的工作證明，前後騙了2次，才讓陸方覺得胡男刻意隱瞞，質疑動機不單純；她說，可以理解胡男應該是第一時間因為害怕，不敢說實話，並編造假的的工作證明，才會弄巧成拙。

她也透露，在上月23日接到吳姓釣客後，她當日下午就前往大陸，跟有關單位說明，也幫胡姓釣客「掛保證」，他就是一個單純釣客，平日就愛釣魚，家裡也買了不少釣竿，就只是利用放假期間跟朋友去釣魚，沒有其他特殊目的。