「馬習二會」談和解 台商會議卻遭中方打壓 蔡其昌證實

世界台灣商會聯合總會日前在越南河內舉行會議及活動，卻頻遭中共出手打壓。與會立委蔡其昌表示，晚宴桌上名牌印有國旗，卻遭越方全部收走，是中國大陸在背後施壓，去年現場有滿滿中華民國國旗，今年現場看不到，越方也遭受打壓，在唱完國歌後才進場致詞，是尊重與禮貌，謝謝越方幫忙。

前總統馬英九赴中國北京，與中國大陸國家主席習近平「馬習二會」，兩人寒暄、談論兩岸議題；但在越南河內舉行的「世界台灣商會聯合總會」，卻驚傳因受中國壓力，越南方收走晚宴上印有中華民國國旗的名牌，現場也不見國旗；越方則展現尊重與禮貌，選擇現場唱完國歌後，才進場致詞。

蔡其昌也參與會議，今早出中興大學獸醫大樓動土典禮，聯訪時表示，這次有外交部晚宴，大家到現場後才發現，桌上的名牌全部被越方收走，因為上面印有國旗，是中國在背後打壓，導致彼此找不到座位，有點小混亂。

蔡其昌說，台商會議每年舉行，一年在台灣、一年在總會長所在國舉行，今年總會長在越南，他應邀帶領許多委員參加，去年在台灣舉行時，現場有滿滿國旗，是可以在主辦方自由意志下進行，這次在河內就沒如此被對待，背後就是被中國打壓。

蔡其昌說，越方也展現尊重與禮貌，在大家唱完國歌後，才進到會場致詞，刻意避開唱國歌的橋段，謝謝越方幫忙，但打壓還是來了。蔡強調，中國不斷打壓，只會讓兩岸越來越遠。