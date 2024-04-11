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韓國瑜任民主基金會董事長 綠委：由此可證沒卡韓

中央社／ 台北11日電

民主基金會完成改選，立法院長韓國瑜獲推舉任董事長。民進黨團幹事長吳思瑤今天受訪說，由此可證，民進黨依循慣例，絕對不會去卡誰、擋誰。民進黨團副幹事長洪申翰表示，真的沒有卡韓。

台灣民主基金會董事會改組受矚目，10日下午召開董事會。基金會表示，全體出席董事共同推舉韓國瑜擔任董事長；至於何時產生新任執行長，外交部長吳釗燮說將會繼續討論。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤、副幹事長洪申翰今天召開輿情記者會，就韓國瑜當選民主基金會董事長一事，及有報導稱韓國瑜指派的新任執行長、政大教授盧業中擬於6月17日上任等議題，回應媒體詢問。

吳思瑤說，這段時間很多媒體臆測或在野黨團不斷放話，稱執政黨是否「卡韓、擋韓」等，但事實證明，昨天改選完成，就是由韓國瑜擔任民主基金會董事長，因此這段時間的放話可以適可而止，也不需要做政治操作。

吳思瑤指出，民進黨是一個依循慣例、讓國家前進的負責任政黨，絕對不會去卡誰、擋誰，即使民進黨團一再說明，在野黨還是有很多政治操作。

洪申翰說，民主基金會一直是中華民國台灣的重要外交資產，昨天的結果就印證民進黨團之前反覆重申，真的沒有在卡韓，執政黨在民主基金會的人事與改組上，就是希望能夠尊重慣例。

至於民主基金會執行長人事部分，吳思瑤說，慣例是成套的，期待未來執行長的任命能依循過去慣例，讓執行長能扮演二軌外交重要角色，及貫徹總統的外交路線跟總統意志，承擔起民主基金會跟民主國家深化同盟跟合作的重要角色。

吳思瑤指出，到6月前還有相當的溝通時間，多溝通都是好事，而且台灣的外交卓越人才，不管是學界還是政治工作領域，都有很多好人選，可以多加徵詢與思量，到6月都還有機會。

吳思瑤舉例，前立法院長王金平任內曾經發生過其任命民主基金會執行長，但後來基於對慣例的尊重、基於當時總統的想法等，王金平依循總統的任命，更換其原始任命的執行長。

吳思瑤說，王金平依循慣例，讓執行長的任命是符合總統外交意志跟總統外交路線，相信王金平能彰顯的政治智慧及尊重慣例的精神，韓國瑜應當也可以學習，也應當有這樣的政治高度。

洪申翰說，執政黨沒有要評價個人也不針對個人，只希望能尊重慣例，落實新任總統的外交政策方針，這是最重要的原則，要不然以後如果有所衝突，影響民主基金會外交成果的話，相信這是大家不願看到的事情。

吳思瑤 民進黨 韓國瑜

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