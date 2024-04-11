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總統前哨戰？綠要求訪星全公開 盧秀燕：須循外交機制

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
議員施志昌指市長盧秀燕出訪新加坡，是總統前哨戰？記者陳秋雲／攝影
議員施志昌指市長盧秀燕出訪新加坡，是總統前哨戰？記者陳秋雲／攝影

台中市議會今舉行定期會，市長盧秀燕施政報告。藍綠議員鎖定盧團隊4月3日訪新加坡行程，藍綠進行攻防。市議員施志昌更質疑此行是「總統前哨戰」？要求公開全程，不能簡單戰制式回復。另批評盧團隊看星國公共租屋，掩飾市府賣地，他問市長能像新加坡建立「效率廉能」市府嗎？

多位民進黨議員質疑盧秀燕訪新加坡，公開的多是簡單制式的回應，議員施志昌更認為，盧秀燕此行應完整公開，他不曉得盧市府花公帑是鋪排「總統前哨戰」，還是取經或旅遊，應說清楚。

國民黨議員則肯定，盧秀燕此行是成果豐碩，議員劉士州指出，民進黨不應該「雙標」，中央官員出訪可以不公行程，盧秀燕就非要公開不可。盧秀燕表示，按照國際禮儀與外交機制，有的行程可公開，有的不可公開，均尊重星國。

市長盧秀燕說，新加坡地狹人稠，與台中市環境類似，台中市在她任內完成三大建設，相較其他縣 市團隊是有效能的。

施志昌質疑盧秀燕去看新加坡公共租屋，大談市府社會住宅政策，在他看來，是掩飾市府標售重劃區抵費地，盧秀燕說，重劃就是為了建設。如果台中市能像其他縣市得到關愛，光是前瞻預算高雄市就比台中市多了1000億，台中人口比高雄多了11萬人，結果少了這一千億，如果台中市有這1000億還需要賣地嗎?

盧秀燕說，她提到新內閣未來公平分配資源，台中要做巨蛋、要蓋捷運、還有很多道路要開發，以市政路二期工程為例就要70億，加上附近的漢翔路、福林路大概要200億，大家一直講要建設，錢從哪裡來？步步都要錢，如中央能像給高雄這麼阿沙力，再給台中一千億，台中不需要賣地，期待新內閣公平分配，不能不給錢又不准賣地。

議員黃守達說，盧秀燕可能受到高雄演唱會經濟的刺激，到新加坡訪體育場館，但從盧的發言他認為「市長大外行」，彩排要在表演場地，不應如盧所說分大小場館，提高效益，他建議場館應有專業諮詢委員，否則未來令人擔憂。

盧秀燕表示，新加坡也有雙蛋，可容納5萬人、3萬人，還規劃1、2萬人，視演出規模、成本與票房考慮，彼此也可調度彩排。

盧秀燕

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