綠轟柯文哲圖利京華城都更案400億 郝龍斌也說有問題

台智光案引發柯文哲、蔣萬安前後任市府互槓，民進黨今天繼續追擊柯文哲任內京華城改建案，容積獎勵暴增，形同送上400億大禮包，連監察院都認定有重大違失。台北市前市長郝龍斌日前都直呼此案大有問題，「柯文哲轉移台智光案焦點，不如轉移焦點到京華城案，可能更實際一點。」

民進黨發言人吳崢、卓冠廷、台北市議員許淑華今舉行記者會，質疑柯文哲護航京華城改建案，從原本560%的容積獎勵暴增到840%，呼籲現任市長蔣萬安應嚴辦，並喊話柯文哲立即交代清楚京華城容積獎勵爭議。

整理郝龍斌近日對京華城案的質疑，他在月初接受本報專訪時提到，最近柯文哲和民進黨台北市議員許淑華互槓那麼兇，就是為了京華城案，柯文哲給了全世界最高的容積獎勵，金額絕對上百億元，他也覺得這有問題，怎麼會給人家那麼高容積獎勵？

郝龍斌先前在接受廣播專訪時提到，由於綠營議員在質疑，柯文哲任內提供京華城案的容積率是有史以來最高，圖利廠商上百億元，柯文哲才拚命設法報鳥鼠仔冤。他一再提醒北市府要好好查京華城案，當初都更委員會為何會核准這麼高的容積率？

郝龍斌說，京華城案在他市長任內守得非常好，沒有同意廠商提高建地面積或提高容積率，尤其旁邊就是台北機場古蹟，柯市府卻給了有史以來最高的容積率，他保守估計，該案圖利廠商上百億元，到現在都沒有調查，柯文哲應該好好說清楚。

郝龍斌還說，柯文哲當年把士林北投科技園區的台北市兩塊精華地，給了民眾黨前立委吳欣盈家族，經營權也是50年，照他們的說法，這有沒有圖利問題、會不會太久，柯文哲要不要也談一談？