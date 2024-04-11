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劉宇指柯文哲「整天叫別人狗」 柯不以為然回15字

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
網紅「四叉貓」劉宇指出柯文哲的貼文把六輕入口處的警衛比喻為狗狗，批柯「整天叫別人狗」。圖／翻攝自劉宇臉書粉專
網紅「四叉貓」劉宇指出柯文哲的貼文把六輕入口處的警衛比喻為狗狗，批柯「整天叫別人狗」。圖／翻攝自劉宇臉書粉專

民眾黨主席柯文哲本周在雲林「Long stay」，昨天下午臉書PO文分享過程，不過網紅「四叉貓」劉宇發現柯的貼文有編輯過，前一個版本「六輕入口處的警衛比喻為狗狗」，劉並批柯「整天叫別人狗」。對此，柯文哲今聯訪被問及此事，以很不以為然口吻表示根本不需要回應劉宇的話。

柯文哲昨天發文談參訪六輕的情形，臉書原本寫「入口處警衛的檢查非常嚴格，抓出違禁品，比米格魯犬還要厲害」，後來編輯修改為「入口處警衛的檢查非常嚴格，抓出違禁品，比營區哨口檢查還要厲害」。

劉宇發現編輯記錄後發文說，「雖然現在阿北聲量低，但我還是偶爾關心他一下，他下午發文把六輕入口處的警衛比喻為狗狗，原本的文章寫『比米格魯犬還要厲害』，後來才改成『比營區哨口檢查還要厲害』#整天叫別人狗」

媒體今訪問柯文哲對劉宇指他又失言，柯僅說，「你認為我需要回應他的話嗎？結束了」。

六輕 柯文哲 米格魯

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