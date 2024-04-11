祝福卓內閣 盧秀燕：盼不分黨派、地域公平分配資源

總統當選人賴清德昨公布行政院長為卓榮泰，台中市長盧秀燕今表示，中央組閣與地方息息相關，她對新內閣「尊重與祝福」，希望未來上路，中央與地方政府建立「夥伴關係」，不分藍綠、不分地域公平施政。

台中市議會今舉行定期大會，市長盧秀燕進行施政報告。市議員楊大鋐提到，台中市各地仍需要大型交通建設，他好奇市長盧秀燕對中央新內閣有何看法。

盧秀燕表示，新內閣的人事是準總統的行政人事權，她給予尊重，也祝福新內閣上路。

盧秀燕則多次公開表示，捷運藍線是中央「卡台中」，另地方統籌款、前瞻預算分配也對台中市不公平。

盧秀燕對中央新內閣的期望，盼與地方建立夥伴關係，讓台灣更好。也希望公平施政，在中央資源分配不分藍綠、不分黨派、不分地域，公平分配。