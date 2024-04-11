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民進黨：柯文哲圖利京華城都更案400億 要求蔣、柯面對

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨表示，柯文哲圖利京華城都更案400億元，要求前後任台北市長蔣萬安、柯文哲要面對。圖／民進黨提供
民進黨表示，柯文哲圖利京華城都更案400億元，要求前後任台北市長蔣萬安、柯文哲要面對。圖／民進黨提供

民進黨今天表示，近日台北市府和台北市前市長柯文哲針對台智光爭議雙方互推皮球，柯文哲任內更涉及京華城改建案圖利，從原本560%的容積獎勵暴增到840%，形同送上400億元大禮包，連監察院都認定有重大違失。呼籲現任市長蔣萬安應嚴辦相關人員。並喊話前任市長柯文哲，應立即交代清楚京華城容積獎勵爭議。

民進黨發言人吳崢、卓冠廷及台北市議員許淑華上午在民進黨中央召開「京華城都更案，柯文哲圖利財團400億？蔣萬安不管？」記者會，指控柯文哲擔任台北市長任內疑似護航威京集團，給京華城史上最高840％容積率，送上百億元大禮包。

吳崢表示，當年因京華城逐年沒落，想原地重建為頂級商辦園區，歷經郝龍斌、柯文哲兩任市府時期，容積率從392%一路飆升到840%；最誇張的是柯市府自創辦法，平白額外贈送20%的容積獎勵給京華城，如今被監察院認證違法，創下台北市前無古人、後無來者的最優渥待遇，台北市政府憑甚麼如此獨厚京華城？

台北市議員許淑華指出，京華城案可以看出政商關係綿密，市府給京華城2萬坪面積，但市府卻只獲得，停車回饋充電汽車90格、機車76格，認養復盛公園50年，提供242坪公益空間，周邊路面、人行道改善，可說是誇張至極。

民進黨發言人卓冠廷表示，監察院已點出柯市府的疏失且有違法之虞，但蔣萬安至今不敢辦，是不是因為京華城與國民黨關係匪淺，呼籲蔣萬安好好面對京華城爭議。

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