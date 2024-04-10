影／台灣關係法45周年 韓國瑜接見美國智庫訪問團

台灣關係法立法滿45周年，美國智庫「2049計畫研究所」訪問團薛瑞福主席一行今天拜會立法院長韓國瑜，重申確保台灣自由民主有利於兩國人民，韓國瑜表示台美關係堅若磐石，朝野立委也都十分重視來訪的薛瑞福主席一行人。

韓國瑜表示，台灣關係法立法實施45周年意義非凡，也代表兩國關係堅若磐石，三黨今天都派代表與會接待訪問團，台灣共113位立委，有72位立委選擇參加台美國會議員的聯誼會，就像哈里孫福特的法櫃奇兵有很大的「卡司」，台灣朝野立委也都以盛大的卡司歡迎美國智庫成員來訪。

薛瑞福表示，台灣剛剛舉行過民主制度下的大選，美國也很有共識如何維護台灣主權、保護台灣、強化台灣，台灣國會同樣共享這種民主制度，而台灣在面對各種威脅時，如何確保台灣的民主自由制度，都是對兩國人民有利的。