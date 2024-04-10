民主基金會開會韓國瑜不知？綠委：書面當面都有通知

台灣民主基金會預計今日下午兩點半舉行董事會，改選董事長，但立法院長韓國瑜辦公室指出「沒收到外交部的開會通知」，已安排接見外賓行程，無法出席。對於民主基金會是否逕自公布開會時間，立院民進黨團幹事長吳思瑤表示，這樣的說法必須再做查證，據黨團了解，不管是書面，還是面對面，都有清楚通知韓國瑜董事改選程序。

民主基金會今下午計畫召開董事會，但韓國瑜辦公室卻表示沒收到開會通知，並已排定行程。民進黨團今舉行記者會，吳思瑤表示，這樣的說法值得再去查證，就黨團了解跟知悉狀況，民主基金會董事會開會通知都有書面送達，進行必要董事通知，就她所掌握，外交部長吳釗燮也有親自向韓國瑜報告改選、改組相關程序，如果傳出韓國瑜不知道下午開會，這樣的說法應該是錯誤的。

吳思瑤指出，這樣重要的董事改選程序，不管是書面還是當面都有清楚通知韓國瑜，包含改組過程跟流程。

吳思瑤並表示，希望民主基金會改組順利，且在法定期限內完成，讓民主基金會藉由新任團隊、改組後董事會，快速持續台灣雙軌外交重要任務，讓外交任務持續進行、不會有空窗期。她期待韓國瑜協助新的董事會籌組過程，依法規程序，該怎麼辦都希望能夠順利。