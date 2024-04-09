花蓮強震頭七 醫事人員籲注重「第一線人員身心狀況」

0403花蓮強震造成13人死亡、千餘人受傷，搜救團隊日以繼夜的搶救災區。專家表示，現階段應重視「Care the Carer」，亦即關心照顧者，透過關心與協助這些照顧者，讓他們面對救災、急救與照顧災民壓力之餘，能自我調適或是透過團體的協助，避免把災難和工作壓力影響個人生活中，可以健康、持續扮演好照顧者角色。

強震發生後，第一時間除了各家醫院的醫療單位，立即待命全力協助花蓮地區震災外，更有來自全國的警義消與和民間搜救團體進入花蓮市區和太魯閣災區，搶救任何一位可能的生還者。

衛生福利部八里療養院職能治療科主任張自強表示，地震發生至今已近一周，擔心災民與前往支援的這群志工有創傷後相關壓力症候群，所以震災後心理健康支持很重要，透過心理健康重建團隊包括：醫師、職能治療師、心理師、社工師和護理師等的專業提供，可以讓災民及不幸傷亡的家屬們獲得最大的心理支持。

張自強提醒，第一線的工作人員無論是直接，或間接投入，可能會出現5種狀況：

1.日以繼夜的搜救與協助而感到身心疲憊

2.為何沒有把他們救出的罪惡感

3.每天看到悲傷的景象的憂鬱心情

4.明知道在那邊但無法救出的無助感

5.壓力與疲憊造成的情緒不穩

張自強表示，緊急救護、現場搜救或傷亡災民的家屬崩潰等殘酷的景象會不由自主地出現在腦海中，導致心理健康失調等現象。因此應該重視Care the Carer，亦即關心照顧者，使第一線救難或醫療急救照顧者或是未來長期協助災民的家屬或志工照顧者能夠降低照顧上的壓力，透過關心與協助這些照顧者，讓他們面對救災、急救與照顧災民壓力之餘，能自我調適或是透過團體的協助，避免把災難和工作壓力影響個人生活中，可以健康、持續扮演好照顧者角色。

張自強指出，現階段的Care the Carer，包括「該休息時就要休息，才能有良好的體力支持工作」、「感到壓力時立刻找人說，獲得傾聽與支持，就能降低壓力」、「學習壓力放鬆技巧，如逛街或看電影、聽音樂」與「團體事件分享與紓壓」等以協助照顧者能夠持續且健康的回歸正常的生活。

地震事件發生至今，救災與醫護人員工作量劇增，不但身心俱疲同時還要面對災民家屬與外界的各種壓力，張自強提醒，救災人員與醫護人員的壓力一定要釋放，未來還有漫長的路，外界也應給予支持及關懷，讓震災後重建工作順利。

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