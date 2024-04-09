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羅智強推國會調查 批綠委自我設限

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
國民黨立委牛煦庭、羅智強9日呼籲儘速立法建立國會調查權，強化國會監督能力。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
國民黨立委牛煦庭、羅智強9日呼籲儘速立法建立國會調查權，強化國會監督能力。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

「釋字585就有保障國會調查權，應儘速建立國會聽證調查與藐視國會，強化國會監督！」國民黨立委羅智強9日召開記者會，批評民進黨國會改革上自我閹割，不願制定官員說謊的罰則，呼籲應建立完整聽證調查機制，官員說謊需有一定罰則。同黨立委牛煦庭也說，聽證權的範圍與國會自律都可討論，而非直接說人「毀憲亂政」。

民主國家都有藐視罪

羅智強表示，國民黨要推動國會改革，建立國會聽證調查權與藐視國會罪，但陽交大科法學院教授林志潔卻在3日的公聽會中說「藐視國會罪讓官員連保持緘默跟說謊的權利都沒有」，形同默許官員可以在聽證會上說謊，「那這樣與現在立法難以監督行政的狀況有何區別？」羅智強質疑，這形同讓國會繼續自我閹割。

他舉例說，包括美國、英國、日本與韓國等民主國家都有訂藐視國會罪，過去曾任民進黨立委的林佳龍也曾提出1年以下有期徒刑、100萬元罰金的版本，民進黨2016年的黨版也提到罰1萬元以上、30萬元以下，但目前民進黨的版本卻變成官員說謊可以不用負責，只需要由國會移送監察院，「但監察院是連前行政院發言人陳宗彥都不敢打。」

建立調查權強化監督

牛煦庭不滿說，林志潔說國會若建立聽證調查，連台積電創辦人張忠謀也恐被隨意傳喚，但聽證調查需要有明確事由與正當性，不是想就誰作證就作證；而民進黨還要求國民黨要「國會自律」，但自己卻未將相關提案送到立法院，如此喊價只是打假球，若期待國會品質更好，就該一起討論修法，而非一直喊「毀憲亂政」。

被問到建立國會聽證調查是否會與監察權有衝突？羅智強說，釋字585就有保障國會有調查權，而如今監察權形同虛設，監察委員都不敢辦民進黨政府的官員，因此更有必要儘速建立國會調查權，過去不分藍綠的國會都自我閹割，如今終於有機會應該把握，以加強國會監督行政的能力。

對於藍營的指控，林志潔曾召開記者會回應說，她沒有要反對國會改革，國會改革與調查權法制化是她個人樂見的，但在擴權同時，若要把調查權及於一般人民與企業，要做到和於正當法律權益、不擾民與保障憲法賦予人民的基本權益，草案才具有合憲性。

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國會改革 民進黨 羅智強

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