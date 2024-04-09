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「台南最好」PK「妃常女力」 林俊憲、陳亭妃看板大戰隔空較勁
民進黨立委林俊憲、陳亭妃是下屆台南市長熱門人選，兩陣營近來動作頻頻，彼此「跨區」跑行程已是兵家常事，近來更不約而同掛上新看板；林俊憲的「台南最好」及陳亭妃的「妃常戰力、妃常女力」，較勁意味濃。
正國會陳亭妃起步早，勤耕基層，老家在台南將軍，早在6年前就表態市長大位，雖然黨內初選失之交臂，不敵現任市長黃偉哲，但她迄今依舊不鬆懈，認真、勤快累積口碑，服務團隊遍及各區。
林俊憲在立委選後也加大動作，尤其原本少在縣區活動的他，近來關心在地農損；從龍眼、芒果、西瓜、稻作等，林俊憲、陳亭妃雙方陣營帶領中央及市府官員勘災，也辦理大型活動展現親和力，動作頻頻。
林俊憲、陳亭妃之前的看板，跟黨內立委大都為「信賴台灣」系列，配合準總統賴清德合照，營造黨內大團結氣勢，選後回歸日常。
林俊憲、陳亭妃近日在各區陸續出現新版個人大型看板；在善化區光文高架橋下，林俊憲的「台南最好！！」大型看板因附近無遮蔽物尤其醒目。
西側約1公里外原善化戲院空地三角窗則有陳亭妃的「妃常戰力妃長女力」看板，寫著得票13萬2377，更有著「民進黨全國第一」、「女力全國第一」、「台南立委第一」，較勁意味濃，外界解讀就是劍指下屆市長寶座。
對此，林俊憲服務處表示，第一波在南市懸掛約60面，幾乎都是支持者贊助提供，後續還有約500面。陳亭妃服務處人員則說，目前在南市各區也懸掛不少「妃常戰力妃長女力」，詳細數目待統計。
政壇人士說，林俊憲在黨內隸屬新潮流系，外界視為賴清德子弟兵；屬正國會的陳亭妃長期勤耕基層，近來兩造支持者壁壘分明，隱約嗅到煙硝味，後續恐更頻繁。
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