快訊

台日美接連地震是巧合？專家示警「百年周期地震」要注意

醒來已在摩鐵…台大婦科名醫遭控涉下藥性侵4名女業務 昨遭搜索約談

烏龜發情、人類求婚！北美日全食觀測狂歡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「台南最好」PK「妃常女力」 林俊憲、陳亭妃看板大戰隔空較勁

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
民進黨下屆台南市長熱門人選立委林俊憲近日在各區陸續掛起「台南最好」新版看板，圖為善化區光文陸橋下出口相當醒目。記者謝進盛／攝影
民進黨下屆台南市長熱門人選立委林俊憲近日在各區陸續掛起「台南最好」新版看板，圖為善化區光文陸橋下出口相當醒目。記者謝進盛／攝影

民進黨立委林俊憲陳亭妃是下屆台南市長熱門人選，兩陣營近來動作頻頻，彼此「跨區」跑行程已是兵家常事，近來更不約而同掛上新看板；林俊憲的「台南最好」及陳亭妃的「妃常戰力、妃常女力」，較勁意味濃。

正國會陳亭妃起步早，勤耕基層，老家在台南將軍，早在6年前就表態市長大位，雖然黨內初選失之交臂，不敵現任市長黃偉哲，但她迄今依舊不鬆懈，認真、勤快累積口碑，服務團隊遍及各區。

林俊憲在立委選後也加大動作，尤其原本少在縣區活動的他，近來關心在地農損；從龍眼、芒果、西瓜、稻作等，林俊憲、陳亭妃雙方陣營帶領中央及市府官員勘災，也辦理大型活動展現親和力，動作頻頻。

林俊憲、陳亭妃之前的看板，跟黨內立委大都為「信賴台灣」系列，配合準總統賴清德合照，營造黨內大團結氣勢，選後回歸日常。

林俊憲、陳亭妃近日在各區陸續出現新版個人大型看板；在善化區光文高架橋下，林俊憲的「台南最好！！」大型看板因附近無遮蔽物尤其醒目。

西側約1公里外原善化戲院空地三角窗則有陳亭妃的「妃常戰力妃長女力」看板，寫著得票13萬2377，更有著「民進黨全國第一」、「女力全國第一」、「台南立委第一」，較勁意味濃，外界解讀就是劍指下屆市長寶座。

對此，林俊憲服務處表示，第一波在南市懸掛約60面，幾乎都是支持者贊助提供，後續還有約500面。陳亭妃服務處人員則說，目前在南市各區也懸掛不少「妃常戰力妃長女力」，詳細數目待統計。

政壇人士說，林俊憲在黨內隸屬新潮流系，外界視為賴清德子弟兵；屬正國會的陳亭妃長期勤耕基層，近來兩造支持者壁壘分明，隱約嗅到煙硝味，後續恐更頻繁。

很早就投入南市市長選舉的立委陳亭妃在善化戲院空地三角窗架設的「妃常戰力妃常女力」看板，吸引外界目光。記者謝進盛／攝影
很早就投入南市市長選舉的立委陳亭妃在善化戲院空地三角窗架設的「妃常戰力妃常女力」看板，吸引外界目光。記者謝進盛／攝影

林俊憲 陳亭妃

延伸閱讀

台南龍眼與芒果花況不佳 陳亭妃邀陳駿季現勘

瓜農心血全泡湯…台南逾10公頃西瓜「泡水裡」 陳亭妃要求檢討農業排水

台南仁愛之家無預警漲租1倍 承租戶負擔大陳亭妃籲凍漲

都想選市長？台南龍眼開花差 2立委搶著關心

相關新聞

兒少性剝削零容忍 衛環委員會下周安排專案報告

藝人黃子佼被查獲涉持兒少性影像片，修法保障兒少權益呼聲再起，民眾黨立法院黨團今天提出修法主張，預計在本周舉行公聽會，釐清...

籲照921大地震 國民黨團籲中央出花蓮強震重建暫行條例

0403花蓮大地震造成當地災情嚴重，國民黨立法院黨團今日舉行記者會，黨團書記長洪孟楷呼籲中央政府，比照921大地震時，提...

痛批詐騙團體太囂張 柯志恩：連花蓮地震救助金都改騙

國民黨立委柯志恩今開「網路新型詐騙、社福團體再受害、打詐國家隊拿出方法來！」記者會，多家社福團體、非營利組織及中央官員皆...

調動顧立雄、吳釗燮？「蔡規賴隨」的國安人事布局 會否事與願違

520就職典禮倒數一個多月，媒體披露總統當選人賴清德的第一波內閣人事名單，其中外交國安人事異動，傳由現任國安會秘書長顧立雄接任國防部長、現任外交部長吳釗燮回任國安會秘書長。表面上來看是內部洗牌，保持「蔡規賴隨」的人事布局，但他們任內形象鮮明，反倒有可能變成更具爭議的團隊。...

羅智強推國會調查 批綠委自我設限

「釋字585就有保障國會調查權，應儘速建立國會聽證調查與藐視國會，強化國會監督！」國民黨立委羅智強9日召開記者會，批評民進黨在國會改革上自我閹割，不願制定官員說謊的罰則，呼籲應建立完整聽證調查機制，官員說謊需有一定罰則。同黨立委牛煦庭也說，聽證權的範圍與國會自律都可討論，而非直接說人「毀憲亂政」。

「台南最好」PK「妃常女力」 林俊憲、陳亭妃看板大戰隔空較勁

民進黨立委林俊憲、陳亭妃是下屆台南市長熱門人選，兩陣營近來動作頻頻，彼此「跨區」跑行程已是兵家常事，近來更不約而同掛上新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。