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藍委痛批民進黨國會改革版本 竟想確保官員「說謊」權

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
國民黨立委羅智強、牛煦庭今日共開「國會調查權變國會說謊權！？」記者會。記者張睿廷／攝影
國民黨立委羅智強、牛煦庭今日共開「國會調查權變國會說謊權！？」記者會。記者張睿廷／攝影

國民黨立委羅智強、牛煦庭今日共開「國會調查權變國會說謊權！？」記者會。兩人指出，民進黨2024國會改革法案，竟不罰在國會殿堂說謊之官員，痛批民進黨根本是在阻擋國會改革，曾代表民進黨參選立委的林志潔，聲稱要確保官員的說謊權，講的正是民進黨的真心話。

羅智強表示，國會聽證調查權在立法院正密切討論中，然而於立法公聽會上，林志潔一番「官員說謊權」的言論，儼然是想讓官員「說謊無罪、調查無理」，「國會調查權」變成「國會說謊權」，林志潔完全說出民進黨的真實心聲，要將國會改革變成葵花寶典，將立法委員的監督權自宮，然後為行政官員來擴權。

羅智強表示，民進黨一直跳針說「毀憲亂政」，但在老牌民主國家都具有「國會聽證調查」相關制度，難道這些國家比台灣還不民主、不進步嗎？國會聽證調查制度需要藐視國會罪的立法，因為如果沒有處罰機制，官員就無所忌憚。倘若在國會說謊，在英國會被視為藐視法庭，最高監禁兩年；美國則會依偽證罪起訴，最高監禁五年；日本處三月以上十年以下有期徒刑；韓國則處一年以上十年以下有期徒刑。

羅智強說，2016年的民進黨版，是會處罰在國會殿堂上虛偽陳述的官員，2012林佳龍版，還會處罰在備詢、調查、公聽會時說謊的官員，罰則是一年以下有期徒刑並得併科100萬以下罰金，但民進黨2024所提的國會改革法案竟將虛偽陳述的要件拿掉，讓官員說謊無罪、不罰。民進黨這次號稱合憲、符合社會環境的國會改革法案，卻拋棄過去要罰說謊官員的規定，希望民進黨知錯能改、撤回這份官員說謊無罪的惡法，立法委員應該要好好捍衛立法權，而不是捍衛官員的說謊權。

牛煦庭表示，林志潔的言論令人可議且不恰當，無疑是錯誤引用「被告不自證己罪，不另處罰」來形容官員。首先，這不代表被告有說謊的權利，第二根本是角色定位不對，將官員證人的身份當成被告，更何況官員來作證當然是不能說謊。把私益與全民公益混為一談，官員涉及的都是國家大事、重大公益，更是完全沒有說謊的空間。林志潔就是要抹滅國會改革的正當性，讓公平正義無法被彰顯 ; 如此確保官員的說謊權益，民眾會如何看待政府？聽證調查的主要對象當然就是行政機關的官員，縱有傳喚民間人士協助釐清事實的需要，也不是愛傳誰就傳誰。需要有正當性，才有辦法邀請相關專業人士來做證，別再用幻想不切實際的例子，加以打壓國會聽證調查權。

國會改革 林志潔 民進黨

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