【專家之眼】北約成立75周年 給台灣上了什麼課？

北大西洋公約組織（NATO）剛慶祝成立75周年，但熱鬧之餘，更多的是焦慮，從若干重要人士與媒體言論看來，真正引起北約焦慮的根源不在東方，而在西方。

北約最近一連串發言動作，看似針對東邊的俄羅斯，乃至於俄羅斯的東方支持者。秘書長史托騰柏格稱，由發生在烏克蘭的戰爭看出，歐洲安全不侷限於單一區域關切，已經成為全球議題了。因為俄侵烏後，其亞洲朋友對莫斯科得以持續這場侵略戰爭極為關鍵。他點名中國正扶持俄國戰時經濟、伊朗與北韓則提供俄國彈藥，交換俄方提供技術協助提升其核武能力。

上述說法，既是反映最近歐盟部分國家觀點，也在附和美軍印太司令日前出席眾院聽證會的陳述。關於前者，有些歐洲國家領導人警告：俄羅斯可能在未來幾年威脅北約，德國情報部門甚至預測俄羅斯可能於2026年發動攻擊；至於後者，美印太司令說：中、俄、北韓和伊朗正在形成新的「邪惡軸心」、「當前的安全環境，是我服役40年來最危險時刻，主因是中俄合作。」

看似出於對「邪惡軸心」國家的擔憂，史托騰柏格持續老調重彈：俄、伊、中等專制國家的連結愈來愈緊密，西方相應也要更團結支持烏克蘭；志同道合國家應站在一起捍衛以法治治理，而非武力統治的全球秩序；並繼續邀請韓、日、澳、紐代表參加北約外長會議。

然而，北約對於所謂「邪惡軸心」的相關判斷似乎是不準確的。因為：

一、中共與俄羅斯及北韓緊密合作的意圖有疑。在最重要的軍事部分，2023年9、10月俄國防部長曾提議三方海軍聯合演習、定期安全會談，至今尚未落實；其次，2023年9月13日，針對金正恩訪俄期間的飛彈試射，中共外交部以相當委婉地外交辭令表示，希望俄羅斯協助維持和平現狀；接著在2024年3月28日，俄羅斯在安理會否決聯合國對制裁北韓核子計畫的監督，中共卻投了棄權票。這個動作，連負責特別政治事務的美國候補代表(Alternative Representative for Special Political Affairs)伍德也肯定：「這再次向我們表明了中國在遏制北韓核擴散問題上的立場。」

二、北韓虛張聲勢。除了近年常試射飛彈引人注目外，金正恩才剛把南韓定義為交戰國，也就是放棄和平統一政策，專心準備以武力占領南韓。看似窮兵黷武，但外界估計北韓近年援俄的武器數量，除導彈外，還可能包括高達300萬發炮彈，這個數量大家如果沒有概念，可以參考歐洲承諾每年向烏克蘭提供100萬發炮彈，至今只給了30萬。這麼多武器拿去交換，看來北韓並未認真備戰。

三、俄羅斯實力已被戰爭消耗。西方國家自己就對俄羅斯軍力估計分歧。除了認為俄羅斯還有實力續戰北約外，美國情報部門卻認為俄軍需五至八年才能恢復戰前軍力水準，那還不到可以挑戰北約的實力。而發動戰爭必然要有目的，歐洲對俄目的估計也不清楚。

四、俄羅斯、北韓只是想拖中共下水。北韓實力並不足以贏過美韓聯軍、無法增強中共抗美勝算，只想提升自身軍武投射力量，增加與美對話籌碼；而俄羅斯與北韓合作，除了獲得武器補給外，輸出高科技軍事技術，目的恐怕在打亂東北亞安全現狀，以分散美國注意，減輕它在歐洲的壓力，並希望中共因此全力投入支持幫忙打贏戰爭。既然兩國算盤如此，中共不是傻瓜，所謂結盟恐怕只是西方故意放話而已。

既然東方威脅不足，北約真正焦慮就另有來源，那就是嫌北約軍費不足的聲音，主要代表就是川普。川普長期質疑歐洲未負擔足夠國防經費，2月在選舉場合說：有位歐洲總統問，如果我們不付錢，遭到俄羅斯攻擊，你會保護我們嗎？川普接著答「不，我不會保護你。事實上，我會鼓勵俄羅斯為所欲為。」再加上他以前多次稱，如果當選，可以在24小時內結束俄烏戰爭。要真這麼有效率，只能是透過美國單邊談判妥協達成，北約也只能接受，此說雖已有人否認，信者恆信，仍給北約帶來不少焦慮。

北約並未把話說白，要由媒體來翻譯。在慶祝場子裡，秘書長說「歐洲的安全需要北美，北美也需要歐洲。歐洲盟國提供世界級軍隊、龐大情報網絡及獨一無二的外交影響力，使美國的力量倍增。」法新社報導，在咄咄逼人的俄羅斯，以及美國前總統川普重返白宮等威脅下，史托騰柏格敦促美國堅守立場、忠於歐洲。

看來川普可能上台的威力，已讓美國傳統盟國非常緊張。其實最簡單解方是質疑威脅來源是否為真，而如果不敢走自己的路，順著焦慮邏輯的解決方式也很清楚，就是要更多地分攤美國軍事支出。北約目前已提出五年近新台幣3.5兆的長期援烏構想。這不禁也讓人想，一旦川普上台，台灣在擴軍、增加國防預算之餘，又要準備多少額外保護費？看看北約，想想自己，新政府恐怕要先打好算盤了。