夏立言訪美國國務院會晤行政官員 談台灣選後新局

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
國民黨副主席夏立言8日赴美國國務院拜會美方行政部門官員。華盛頓記者張文馨／攝影
國民黨副主席夏立言8日赴美國國務院拜會美方行政部門官員。華盛頓記者張文馨／攝影

國民黨副主席夏立言8日赴美國國務院拜會美方行政部門官員，他並未透露會晤的對象是誰，僅表示，中國國民黨作為台灣最大的在野黨，以及立院最大的政黨，到華府拜訪老朋友，針對各種議題交換意見，說明國民黨的立場。

避談會晤對象與會談主席，夏立言8日下午現身國務院，入內約1小時，還碰上華府發生日蝕現象。

夏立言此行訪美，於7日抵達華府，預計停留6天，逐一拜會美國智庫、國會與行政部門。

夏立言否認此行談到馬習會、美日菲峰會和賴清德就職典禮等相關議題；據了解，會談主題多圍繞在台灣選後新政局，未來的台美關係和兩岸關係，和國民黨的改革。

夏立言表示，他向美方說明國民的的立場。

夏立言日前接受本報專訪表示，台灣要維持對兩岸關係，同時維持對國際社會的關係，不是零和，且事實證明可行；夏立言本月剛從中國大陸回來，接著訪美，他解釋，代表國民黨對美對陸的關係是雙面的兩手處理，這一點和馬政府時期與北京有相當對話，又能參與國際活動並無二致。

國民黨 夏立言 華府

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