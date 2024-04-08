黃子佼持有多部未成年不雅片 朝野立委喊修法加重刑責

藝人黃子佼去年捲入MeToo風波被控涉強制猥褻等罪，而檢方在搜索時查獲黃子佼持有7個兒少性影像，引發藝人賈永婕、隋棠、小S等人紛紛撻伐，並要求立院修法。民進黨立委王世堅怒轟黃子佼「十惡不赦、人神共憤」，將提案修法重判5年以下徒刑，一定要被關；國民黨立委王鴻薇也在臉書發文指，性暴力防治四法雖已通過，但仍不足以懲治販賣或購買的共犯者，應加重相關犯罪的刑罰，以保護未成年免於性剝削。

王世堅今天怒批黃子佼行為是「十惡不赦、人神共憤」，他將提案修正「兒童與少年性剝削防制條例」第39條，若以對價關係取得兒童性影像者，刑責由現行1年以下有期徒刑、3萬元以上、30萬元以下罰金，提高到3年以上、5年以下有期徒刑，併科150萬元罰金。

王世堅以部分歐美國家為例，只要被害者是兒童或青少年，他們是千刀萬語追，絕對不縱放這些加害者。他認為，法務部應該積極提出官方修法版本來加重其刑，罪責加重二分之一，且不得假釋。

民進黨立委范雲指出，立法院去年修正的性私密影像四法，將「持有兒少性私密影像」，訂定了1年以下有期徒刑、拘役或3至30萬元的罰則，但這兩天的新聞，卻看到有錢有勢的加害者，不僅購買上百部非法性影像，其中還有7部是未成年性影像，僅被緩起訴2年、罰120萬，以及1200字悔過書，實在太輕。

范雲說，她將會在立法院提案修法，提高購買兒少性私密影像的罰則，購買兒少性私秘影像就是加害者，「我們不應再輕縱任何一個加害者！」強調任何形式的未成年性私密影像，都是違法的，且不可以容忍。

王鴻薇也在臉書發文指出，「性暴力防治四法」都在去年修正通過實施，但經過這次事件，外界顯然覺得不足以懲治拍攝、販賣或購買的犯罪或共犯者。她認為，像黃子佼的行為仍有必要加重刑罰，嚇阻有人以為有錢可以購買、可以持有，助長未成年者繼續遭到非法性拍攝。

王鴻薇主張，應針對「台版N號房」的論壇，加重刑罰至10年以上，否則不足以遏阻這些對未成年性剝削的犯罪集團。

國民黨立委陳菁徽表示，正在研擬相關修法，本週提出具體修法建議。她說，對於兒少性暴力除了嚴懲之外，如何防堵及避免後續再發生也是重中之重，接下來她將針對公共設施設置反偷拍設備相關辦法、加強密錄偷拍設備源頭防堵、推動數位性犯罪專法或專責單位等，以及對性暴力受害者的心理諮商資源系統，她都會著手開始推動。