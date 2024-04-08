快訊

習近平為何安排520前見馬英九？ 馬習二會掀3效應

東港漁船失聯6天、巡護七號今發現船體 但廣播鳴笛皆無回應

避免血管壁像年輪逐漸變厚 權威醫指高血脂治療重點其實不是控制LDL

聽新聞
test
0:00 / 0:00

黃子佼持未成年不雅片 王世堅提修法：一定要被關！

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
民進黨立委王世堅。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委王世堅。圖／聯合報系資料照片

藝人黃子佼被爆出購買、持有未成年少女不雅片，甚至傳出曾性侵未成年少女，民進黨立委王世堅今表示，他將提案修正「兒童與少年性剝削防制條例」，針對購買兒童性影像者，應修正為3年以上、5年以下有期徒刑，讓他們一定要被關。

王世堅今受訪時表示，他已經針對相關案件要求積極查辦，要求警政署查辦是否有漏網之魚，尤其在暗網上，有很多在販賣殘害兒童的性影像；他也要求法務部，和衛福部要負起責任，針對兒少性剝削防制條例，必須加重刑度。

王世堅以部分歐美國家為例，只要被害者是兒童或青少年，他們是千刀萬語追，絕對不縱放這些加害者。他認為，法務部應該積極提出官方修法版本來加重其刑，罪責加重二分之一，且不得假釋。

王世堅指出，他將提案修法，修正兒少性剝削防制條例第39條，若以對價關係取得兒童性影像者，刑責由現行 1年以下有期徒刑、3萬元以上、30萬元以下罰金，提高到3年以上、5年以下有期徒刑，併科150萬元罰金。

他解釋說，會將刑度修正為3年以上，因為這樣就沒辦法緩起訴，一定得被關、被國家矯正，這是最起碼應該做到的。

王世堅也說，性騷擾防治法案件應修正為不再是告訴乃論，而是以公訴來偵辦。他表示，過去的性騷案，往往因為被害者想要息事寧人，所以導致很多案件不了了之，未來應該適度做一些變革修法。他認為，現在是這個時候了，很多被害者暗夜者哭泣求助無門，他也有接到投訴，想想那些壞蛋藝人，看了於心何忍？

王世堅強調說，最主要是必須從根源防治起，應該修法加重這些性犯罪者的刑度。

修法 未成年 王世堅

延伸閱讀

美女主播曾公開譴責黃子佼「臉書慘紅標」 網嘆：這世界不愛聽真相

網挖昔日節目片段！卜學亮驚爆黃子佼偏愛「青春肉體」

企業家二代17歲遭黃子佼性侵 騙她穿比基尼拍照逞慾

王世堅轟00940靠「台灣價值」騙人買 PTT搖頭曝真正關鍵

相關新聞

公投電子連署系統4/10上線 連署人須有自然人憑證

全國性公投電子連署系統4月10日上線，中央選舉委員會今舉行記者會，示範如何使用全國性公民投票電子連署系統進行連署，歡迎民...

黃子佼持未成年不雅片 王世堅提修法：一定要被關！

藝人黃子佼被爆出購買、持有未成年少女不雅片，甚至傳出曾性侵未成年少女，民進黨立委王世堅今表示，他將提案修正「兒童與少年性...

電子公投拖6年上線 藍委轟擺爛多年白委稱動機可疑

中央選舉委員會今天宣布全國性公投電子連署系統4月10日上線，不過立法院早在2017年就三讀修正「公投法」明定主管機關應建...

即時短評／公投電子連署等6年 不在籍投票還要拖多久

睽違6年，全國性公投電子連署系統4月10日終於要上線，中選會以資安為由，各種推拖拉，終於趕在520新舊任政府交接前遞出成...

澳洲國會團訪台 將見蔡總統接受韓國瑜款宴

澳洲國會「外交國防暨貿易聯席委員會」主席諾伊曼（Shayne Neumann）今率團訪台，訪問期間將晉見蔡英文總統，並分...

全國性公投電子連署系統4月10日上線 歡迎民眾測試回饋意見

中選會副主委陳朝建、主秘謝美玲、處長張玳綺等人上午一起出席全國性公投電子連署系統上線記者會。全國性公民投票電子連署系統將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。