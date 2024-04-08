澳洲國會團訪台 將見蔡總統接受韓國瑜款宴

澳洲國會「外交國防暨貿易聯席委員會」主席諾伊曼（Shayne Neumann）今率團訪台，訪問期間將晉見蔡英文總統，並分別接受立法院長韓國瑜與外交部長吳釗燮款宴。

外交部指出，諾伊曼及澳洲國會「情報暨安全聯席委員會」副主席華勒斯（Andrew Wallace）率領跨黨派國會議員共5人今天抵台，預計12日離台。外交部表示，他們訪台期間，將晉見蔡英文總統，並分別接受韓國瑜與吳釗燮款宴，並拜會相關政府部會，外交部對此表達誠摯歡迎。

外交部指出，該訪團成員另包括公共審計與監督聯席委員會主席希爾（Julian Hill）、影子青年部長暨影子早期幼兒教育部長貝爾(Angie Bell），以及參議員夏馬（Dave Sharma）等。團員分屬執政工黨及在野聯盟，充分展現澳洲國會朝野對我國的高度支持。

外交部表示，台灣與澳洲是印太區域共享民主自由價值的理念相近夥伴，兩國在經貿方面具高度互補性，雙方在能源、教育文化、科學研究、原住民族、運輸安全等領域也交流密切。訪團此行將見證我國蓬勃的民主社會，並持續深化台澳互惠互利的友好關係。