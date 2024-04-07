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蔡總統任內特別預算2兆5500億 藍委許宇甄憂國家破產

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
國民黨立委許宇甄。圖／許宇甄辦公室提供
國民黨立委許宇甄。圖／許宇甄辦公室提供

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國民黨立委許宇甄今天表示，總統蔡英文在8年任期內共花了特別預算2兆5500億元，為歷任總統之最，國家再這樣下去，恐怕會破產。許宇甄批評民進黨立委吳思瑤這幾天一直針「預算法」第83條修法，像發了瘋似的四處對人潑糞，是在擔心新潮流總統賴清德少了一個浮濫編列特別預算的理由？還是擔心沒了特別好花的特別預算，影響派系搶資源？

「預算法」第8３條條文規定，有左列情事之一時，行政院得於年度總預算外，提出特別預算︰一、國防緊急設施或戰爭。二、國家經濟重大變故。三、重大災變。四、不定期或數年一次之重大政事。

許宇甄表示，預算法第83條第四款淪為執政黨浮濫編列特別預算的理由，早在1996年就有「在野黨」看不過去要求提案刪除。

許宇甄說，民進黨立法院黨團總召柯建銘當年提出「預算法」部分條文修法，針對「預算法」第75條（條次變更前）提案刪除「不定期或數年一次之重大政事。」當時的刪除理由為「為避免特別預算編列之浮濫，破壞正常預算體制，有必要嚴格限制特別預算編列之條件。」到了2013年，時任立委林佳龍再次提案刪除，並強調為了避免特別預算制度紊亂財政紀律，在非特殊急迫情形下，不應任意採用。林佳龍的提案，柯建銘、潘孟安也有連署。

許宇甄指出，蔡英文總統上任迄今，所提出的特別預算前瞻基礎建設共8400億元、海空戰力提升2400億元、新式戰機採購2500億元、新冠肺炎防疫8400億元、疫後強化韌性3800億元，總金額高達2兆5500億元，已相當於一個總預算的規模，是歷來總統之最，也是留債最多的總統，特別預算在蔡英文任內特別好花、特別好拿，如果再遇到一個總統跟蔡英文一樣特別愛濫用，國家離破產的日子就不遠。

許宇甄認為，從柯建銘、林佳龍對「預算法」第83條第四款「不定期或數年一次之重大政事」的意見就可以看到，特別預算特別常被濫用，為避免執政者浮濫編列特別預算、紊亂財政，現任民進黨的大黨鞭、總統府秘書長都曾提案要求刪除，顯見這個問題值得討論，再從蔡英文濫用特別預算的情形來看，不檢討該款恐讓後代子孫還債還不完。

許宇甄表示，立法院第9屆審查「前瞻特別條例」時，國民黨團認為相關科目應回歸公務預算辦理，不應過度舉債，但民進黨在立院仍以人數優勢強行表決通過，完全不顧國民黨團的意見。本屆朝野三黨不過半，正好可以理性討論「預算法」第83條第四款「不定期或數年一次之重大政事」是否該刪除，民進黨不需要還沒討論就開始抹黑、抹臭，提醒新潮流吳思瑤出來丟人屎糞時不要忘了，你們自己的委員也曾經要求刪除該款，用意是要防止正常預算體制被破壞、紊亂財政，替國人把關，避免大量債務留予後代子孫。

民進黨 蔡英文 許宇甄

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