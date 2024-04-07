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賴清德：捍衛百分之百言論自由

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導
「鄭南榕特展」開幕，副總統賴清德（左二起）、鄭南榕基金會董事長鄭竹梅與監察院長陳菊出席開幕式。記者曾吉松／攝影
「鄭南榕特展」開幕，副總統賴清德（左二起）、鄭南榕基金會董事長鄭竹梅與監察院長陳菊出席開幕式。記者曾吉松／攝影

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副總統賴清德昨出席「百分百言論自由：鄭南榕和自由時代」特展開幕記者會時表示，每年言論自由日都會來紀念鄭南榕捍衛百分百言論自由的精神，有感於台灣言論自由正受到威脅，他就任總統後，要著手三大事項，分別是堅決守護台灣主權；建立社會韌性；繼續為受壓迫者平反。

賴清德說，現在言論自由雖然在國際評比成績很好，但也受到很大威脅，未來就職總統後，有幾項重要的事情要做。第一，堅決守護台灣主權。有民主才有自由，有自由才有人權，但若沒有國家主權，人民就沒辦法做主，所以一切前提是國家要有主權。

賴清德表示，第二，要不斷反省、檢討、改進。利用過去所發生的種種偉大事件，來進行社會改造重建，洗滌每一個人的人生，讓大家了解自由不是天上掉下來的、自由是要付出代價。第三，要不斷平反。要讓受迫害的人可以得到平反，得到國家的道歉，可以回復名譽，轉型正義的工作也會繼續下去。

賴清德最後引用希臘哲學家修昔底德的話說，「幸福的祕密是自由，自由的祕密是勇氣」。只有當人民團結的勇氣，確保了自由之時，人民才能得到幸福。

言論自由日 賴清德 鄭南榕

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