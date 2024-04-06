柯文哲下鄉雲林輔選一周 藉機「考察」地方實力

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雲林縣麥寮鄉長、虎尾鎮長將於4月13日補選，民眾黨插旗麥寮鄉長補選，黨主席柯文哲下鄉Long Stay輔選，趁此拜訪士農工商界人士、安排小草見面會等活動，要求活動不動員，藉此觀察民眾黨地方實力，學者認為，基層組織薄弱是小黨共同問題，民眾黨要延續政治力量，勢必要產生自己的地方組織。

柯文哲雲林Long Stay一周，企圖維持「小草」熱度、「阿北」魅力，並傾全黨之力在麥寮輔選，昨晚在麥寮廟口開講約500多名支持者到場，今天則在斗六舉辦「小草見面會」，約有一百多名支持者報名出席，雲林縣黨部主委林靖冠表示，和黨主席討論過後，活動全無動員，由支持者自由報名參加，藉此觀察民眾黨支持者在選後的變化，作為未來地方布局參考，「民眾黨必須看見最真實的樣貌」。

黨內人士表示，2026縣市長選舉是地方型選舉，民眾黨離開雙北之後，面臨的是中南部盤根錯節的地方派系、截然不同的政治生態，民眾黨不能不接地氣，柯文哲一定要下鄉，傾聽地方意見，才能發展自家的基層組織，雲林輔選後，接下來柯也會到其他縣市Long Stay。

彰化師範大學公共事務與公民教育系副教授劉兆隆表示，地方基層組織薄弱是台灣政治小黨共同的問題，無法有效產生地方民代，進行有順序的政治增補，柯文哲試圖要補足這塊短缺，產生自己的地方組織，形成穩定可靠的政治力量，畢竟要靠空氣票拚大選太樂觀，培養地方組織他不得不做。

劉兆隆以親民黨為例，2001年親民黨在創黨後首次國會選舉中獲得46席，當時國會是225席，換算現在113席，親民黨等於有23席，最終一樣人間蒸發，原因就出在地方黨組織薄弱，且資源不如國民黨，所以力有未逮，因此柯文哲一定要修補組織薄弱問題，他相信柯文哲不只到雲林下鄉一周，接下來也會到其他縣市操兵。