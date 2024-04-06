快訊

特斯拉大陸市佔近腰斬！專家形容「史詩災難」 網嘆：歷史重演

明後天收假全台有雨！對流雲系發展旺盛 留意瞬間強降雨

新加坡夫妻赴太魯閣遇強震失聯 2人在哪站下？觀光巴士司機這麼說

柯文哲下鄉雲林輔選一周 藉機「考察」地方實力

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
民眾黨主席柯文哲（左）下鄉Long Stay輔選，趁此拜訪士農工商界人士、安排小草見面會等活動，要求活動不動員，藉此觀察民眾黨地方實力，圖為斗六小草見面會活動。記者陳雅玲／攝影
民眾黨主席柯文哲（左）下鄉Long Stay輔選，趁此拜訪士農工商界人士、安排小草見面會等活動，要求活動不動員，藉此觀察民眾黨地方實力，圖為斗六小草見面會活動。記者陳雅玲／攝影

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

雲林縣麥寮鄉長、虎尾鎮長將於4月13日補選，民眾黨插旗麥寮鄉長補選，黨主席柯文哲下鄉Long Stay輔選，趁此拜訪士農工商界人士、安排小草見面會等活動，要求活動不動員，藉此觀察民眾黨地方實力，學者認為，基層組織薄弱是小黨共同問題，民眾黨要延續政治力量，勢必要產生自己的地方組織。

柯文哲雲林Long Stay一周，企圖維持「小草」熱度、「阿北」魅力，並傾全黨之力在麥寮輔選，昨晚在麥寮廟口開講約500多名支持者到場，今天則在斗六舉辦「小草見面會」，約有一百多名支持者報名出席，雲林縣黨部主委林靖冠表示，和黨主席討論過後，活動全無動員，由支持者自由報名參加，藉此觀察民眾黨支持者在選後的變化，作為未來地方布局參考，「民眾黨必須看見最真實的樣貌」。

黨內人士表示，2026縣市長選舉是地方型選舉，民眾黨離開雙北之後，面臨的是中南部盤根錯節的地方派系、截然不同的政治生態，民眾黨不能不接地氣，柯文哲一定要下鄉，傾聽地方意見，才能發展自家的基層組織，雲林輔選後，接下來柯也會到其他縣市Long Stay。

彰化師範大學公共事務與公民教育系副教授劉兆隆表示，地方基層組織薄弱是台灣政治小黨共同的問題，無法有效產生地方民代，進行有順序的政治增補，柯文哲試圖要補足這塊短缺，產生自己的地方組織，形成穩定可靠的政治力量，畢竟要靠空氣票拚大選太樂觀，培養地方組織他不得不做。

劉兆隆以親民黨為例，2001年親民黨在創黨後首次國會選舉中獲得46席，當時國會是225席，換算現在113席，親民黨等於有23席，最終一樣人間蒸發，原因就出在地方黨組織薄弱，且資源不如國民黨，所以力有未逮，因此柯文哲一定要修補組織薄弱問題，他相信柯文哲不只到雲林下鄉一周，接下來也會到其他縣市操兵。

柯文哲想發展地方組織，但民眾黨缺乏重大金主奧援子彈，難以拉攏地方派系，劉兆隆認為，民眾黨只能培養地方新秀，只是用網路聲量、議題導向，創造地方黨部的菁英的方式，離開雙北之後究竟可不可行，值得存疑，就像彰化縣議會民眾黨團成立又撤銷，反映出地方政治菁英對民眾黨的態度猶疑，這也同樣會反映在全國各級民代上。

民眾黨主席柯文哲（前排右二）下鄉Long Stay輔選，趁此拜訪士農工商界人士、安排小草見面會等活動，要求活動不動員，藉此觀察民眾黨地方實力，圖為斗六小草見面會活動。記者陳雅玲／攝影
民眾黨主席柯文哲（前排右二）下鄉Long Stay輔選，趁此拜訪士農工商界人士、安排小草見面會等活動，要求活動不動員，藉此觀察民眾黨地方實力，圖為斗六小草見面會活動。記者陳雅玲／攝影

柯文哲 民眾黨 雲林

延伸閱讀

白營雲林補選傳茶壺風暴！ 蔡壁如控遭設局 柯文哲：應是誤會

柯文哲與顏清標超熟？劈頭就問「你胖很多！有喝嗎」

下鄉雲林麥寮輔選 柯文哲：總統大選拿34%拚一次看看

影／柯文哲率妻大甲鎮瀾宮參香 蔡壁如：無論身分如何都來拜拜

相關新聞

藍委提修預算法挨批阻救災 王鴻薇點名林佳龍也曾提案

國民黨立委徐欣瑩等提「預算法」第83條等條文修正草案，遭親綠側翼操作成「發生經濟大蕭條或大地震等，無法預先支應救災經費」...

柯文哲稱九二共識非兩岸唯一解 恐領民眾黨走向深水區

前總統馬英九4月1日啟程訪問中國大陸，馬英九早早為此次訪陸定調為「和平之旅」，外界預期假使真與中共總書記習近平進行歷史性的二次會面，馬英九必然向其提及維繫兩岸和平的一切前提暨原則，屆時雙方恐將再觸及被國台辦稱為兩岸關係和平發展「定海神針」的九二共識。 而對於民眾黨主席柯文哲而言，他認為九二共識已經被汙名化，更比喻「有人打盤尼西林就是會過敏」，應該換另一帖藥試試。柯文哲2日受訪時則說，「不能說只有九二共識，才是兩岸不打仗的方法，『總是要尋求方法吧』。」柯文哲一席話，透露民眾黨的為難，回觀過去至2024大選期間，兩岸議題彷彿柯文哲左右搖擺、不敢確定之深水區，時而傾綠，時而回頭擁抱藍營，兩岸無定見而試圖藍綠逢源，是柯文哲的罩門？

柯文哲下鄉雲林輔選一周 藉機「考察」地方實力

雲林縣麥寮鄉長、虎尾鎮長將於4月13日補選，民眾黨插旗麥寮鄉長補選，黨主席柯文哲下鄉Long Stay輔選，趁此拜訪士農...

盧秀燕參訪新加坡後受訪提及「中華民國」 藍綠這樣解讀

台中市長盧秀燕以「城市交流」訪新加坡，政界解讀是「備戰2028」，盧今受訪時也強調，「中華民國與我國國民應珍惜、重視與新...

白營雲林補選傳茶壺風暴！ 蔡壁如控遭設局 柯文哲：應是誤會

雲林縣麥寮鄉長及虎尾鎮長補選白熱化，民眾黨未在虎尾鎮提名候選人，蔡壁如日前為無黨籍候選人黃美瑤站台，傳出茶壺風暴，蔡昨向...

出席「100%言論自由」特展 賴清德：就任總統後要著手3大事項

副總統賴清德今天出席「100%言論自由：鄭南榕和自由時代」特展開幕記者會時表示，每年4月7日附近都會來紀念鄭南榕捍衛10...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。