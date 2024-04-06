藍委提修預算法挨批阻救災 王鴻薇點名林佳龍也曾提案

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

國民黨立委徐欣瑩等提「預算法」第83條等條文修正草案，遭親綠側翼操作成「發生經濟大蕭條或大地震等，無法預先支應救災經費」。國民黨立委王鴻薇今下午反駁，修預算法根本不影響0403花蓮震災特別預算，她點名總統府秘書長林佳龍曾提修預算法，民進黨一定又要雙標。

王鴻薇說，蔡政府上台8年，濫用特別預算，總共提出13項特別預算，金額高達2兆4966億元，創下中華民國的歷史紀錄，也為國民及國家留下重大債務壓力。

王鴻薇指出，新國會一上台，在野黨立委包括她在內都針對預算法的「特別預算」提出修正。民進黨最近藉著0403花蓮大地震，發動側翼和網軍展開攻擊，誣指會因此影響救災特別預算。這根本是不識字又不讀書，現在立法院無論哪一種修正版本，都没有動預算法第83條第三款的重大災害編列特別預算，民進黨根本就是栽贓抹黑。

王鴻薇表示，預算法修法不只她和其他國民黨立委提、民眾黨黨團提，且林佳龍在民國102年擔任立委時，也有針對預算法83條「不定期或數年一次之重大政事」提出修法，修正說明還提到：特別預算「已對常態性的預算制度造成嚴重扭曲、而迭受『特別預算、特別浪費』之指摘。」

王鴻薇說，當時共提和連署的立委，有些還在立法院，有些在行政部門擔任過政務官，立委林佳龍更已經成為總統府秘書長林佳龍。