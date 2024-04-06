國民黨拜會兩美國政府智庫 談軍事安全與青年交流互訪
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美東時間5日，國民黨國際部主任黃介正，偕國民黨駐美代表處秦日新、國際部義務助理主任沈正浩、須予謙，拜會兩所美國聯邦政府智庫，分別是由美國海軍和海軍陸戰隊贊助的「海軍分析中心」（CNA Corporation），和美國國會撥款資助的「美國和平研究所」（United States Institute of Peace, USIP）。
須予謙指出，雙方分別針對台灣軍事安全，和台美青年交流進行意見交換，美國和平研究所特別邀請十餘位、跨黨派國會參眾兩院外交委員會重要幕僚參與對談。
須予謙強調，黃介正與海軍分析中心及美國和平研究所的重要幹部都是老朋友，雙方擁有長久且穩固的情誼，故本次拜會也是與老朋友會面，順帶將2024年總統與立委大選後的最新情勢，以及黨主席朱立倫維持「親美、友日、和陸」外交路線，及以「2D戰略」穩定美中台關係的決心傳遞給美方友人。
須予謙表示，黃介正於會中強調，國民黨將在新的政治情勢，以國會最大黨的身份扮演關鍵的角色，充分監督制衡執政黨，深化台灣民主。有關美方朋友關注的相關議題，國民黨堅定支持台美合作強化國防安全，也期待未來有更多專家學者，與青年幕僚互訪。
須予謙指出，國民黨關注且期待台美青年交流互訪，包括朱立倫於黨主席任內推動黨務青年組織改革「KMT Studio」，討論先進議題、世代正義等範疇，進一步討論下一個世代的政策方向，並在2022年重新辦理孫運璿獎學金等，也是為了讓台灣青年持續連結國際，深化台美情誼。
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