北京在布拉格騷擾蕭美琴？外交部：捷克仍在釐清中

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傳出中國大陸軍事外交官，日前在布拉格騷擾來訪的中華民國副總統當選人蕭美琴，捷克外交部正考慮驅逐此人。外交部今天表示，注意到捷克媒體Seznam Zprávy 就蕭美琴在3月中旬訪問捷克期間，中國大使館可疑人士跟蹤事件的報導；外交部已就本案指示我國駐捷克代表處向捷方查證，捷方表示仍在釐清之中。

外交部表示，蕭美琴3月17日至19日訪問捷克，在捷方提供全程維安保護下，順利完成各項行程。我國高度感謝捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）與捷克行政部門對蕭美琴訪問的重視，以及提供的各項安全維護。

外交部表示，未來我國將持續與捷克等理念相同的民主國家，深化實質夥伴合作關係，並共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，以及台海與區域的和平與穩定。

捷克智庫歐洲價值安全政策中心主任楊雅譽（Jakub Janda）在X平台轉發一則捷克媒體報導，指中國大陸軍事外交官在布拉格騷擾來訪的中華民國副總統當選人蕭美琴，報導指，為尾隨蕭美琴，中方人士闖紅燈差點引發車禍；捷克外交部正考慮驅逐此人。