官員國會求生 靠「謙卑」安全下莊

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立法院三黨不過半生態下，新科立委為求表現，質詢時火力全開監督政府部門，也善用網路傳播增加聲量。面對砲火猛烈的立委，有行政官員練就一套「另類求生術」，答詢應對猶如太極高手游刃有餘，但也有官員ＥＱ不佳、忍耐不住就咆哮大吼。國會聯絡人是立委和官員中間的溝通橋梁，有人經驗老道，為上級獻策「答詢心法」，也有人成了夾心餅乾左右為難。

新國會三國演義，砲火四射，熱鬧非凡，一名國會聯絡人說，以前民進黨獨大，行政院送出法案到立法院盼盡速通過，民進黨團總召柯建銘就會號令黨團配合執行，根本不用花太多時間溝通；但現在國民黨總召傅崐萁、民眾黨總召黃國昌根本不甩行政部門，讓國會聯絡人相當難為。

新科立委對官員磨刀霍霍，官員有時情緒一時控制不住和立委對罵，總讓在行政部門與國會之間穿梭的國會聯絡人冷汗直流。國發會主委龔明鑫日前到立院備詢，黃國昌針對聯合再生案咄咄逼問，還指控龔「拿納稅人的錢，去搞政商關係」，讓龔明鑫動怒駁斥「你不要這樣講，我們沒有這樣做！」

立院開議沒多久，國民黨立委翁曉玲在總質詢行政院長陳建仁時批評陳揆反質詢，還說「質詢是上對下」，陳建仁聽聞後不滿反問「質詢是上對下嗎？」立法院長韓國瑜緩頰表示「這是行政院對立法院負責」，呼籲官員和立委互相尊重。

一位國會聯絡人說，各部會聯絡人平常會努力到各辦公室替長官搜集題目，但現在藍白立委幾乎都不會提前洩題，都說「沒有、沒有」，就把國會聯絡人請出去。現在大家只好各憑本事找門路、想辦法摸清楚立委質詢習慣，哪個立委討厭冗長發言、哪個立委可以充分討論…，都要打聽做好功課，讓官員備詢時有所準備。

經驗老道的國會聯絡人也會提醒官員，面對立委要求，儘管知道政策無法執行，答詢心法以「謙卑」為第一原則，包括「我們審慎回去研究」、「謝謝委員指教，我們研議」等罐頭式回應，通常立委也不致於再為難，這樣就是最安全的回答方式，應可確保「安全下莊」。