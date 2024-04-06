新聞眼／你變戰狼 我怒趕人 公共議題荒廢

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是否明文禁止官員反質詢，近來討論聲浪再起。原因不外乎是民進黨二○一六年重返執政以來，行政官員在質詢台上屢屢態度傲慢，完全打破了原本行政、立法權之間相互尊重的默契，甚至今年初大選後，民進黨在國會已非多數黨，行政院長陳建仁非但沒更謙卑面對新國會，反而「戰狼化」態度更加強硬；然而，訴諸具有強制力的法律來規範，是否矯枉過正，實有討論空間。

為民喉舌監督政府是民意賦予立委的重責大任，然而民進黨官員在國會殿堂上演「反質詢秀」早非新鮮事。二○一九年，法務部政務次長蔡碧仲為了護航陳明文「三百萬案」，面對藍委詢問記不記得自己曾說過什麼？竟反嗆「你記得自己昨天中午講過什麼話嗎？」

二○二二年，時任閣揆蘇貞昌面對立委蔣萬安詢問，敢不敢承諾不缺電？更是直接惱羞成怒，以「你祖父也承諾過反攻大陸」作為回應，事後還大言不慚地說，立院把官員當狗罵的時代應過去。

綠色執政八年來，固然讓行政官員越來越無視國會監督，但藍白若貿然以人數優勢強推禁止反質詢入法，恐也有失比例原則。首先，反質詢的定義難以具體化，不利於法律須具備的明確性原則；再者，若授予立院直接將官員趕出去權限，無非會產生立法權過度擴張疑慮，進一步破壞了憲政體制平衡。

退一步言，難道立委把反質詢的官員趕出立法院，質詢本該回答的問題，就能得到答案了嗎？恐怕只會流於意氣用事，達到了反制態度不佳官員目的，卻無助於更深入的公共議題討論。

國會不應淪秀場或角力場，理性問政誠實答詢才是正辦。在討論國會禁止反質詢入法議題上，朝野各有其盤算，但想的都是維護自身利益；若不能以務實態度共同面對，那再多的國會改革討論，到頭來只會原地踏步。