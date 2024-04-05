2次大選失利「台灣維新」解散 蘇煥智：將繼續推動改革

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內政部日前公告「台灣維新」自2024年3月2日解散，台灣又少了一個小黨。台灣維新召集人、前台南縣長蘇煥智今天表示，小黨經費有限，培養人才與生存都十分不容易，台灣維新雖然已經解散，但他個人以及黨內有志之士，會繼續透過投書報章、參與社會運動，繼續關注與推動各項改革。

台灣維新成立於2019年8月由蘇煥智號召成立，台灣維新主張，推動振興經濟及弱勢照顧的各項改革運動。對於台灣定位及台灣前途的部分，該黨認為「台灣共識」已經形成，當前人民關心如何振興經濟與完善照顧弱勢等議題，共同推動台灣的「維新運動」。

台灣維新在今年1月大選中，政黨票僅得1萬303票，得票率僅0.07％。蘇煥智表示，台灣維新曾參與過兩次國會選舉，但最後無功而返，小黨在台灣的處境非常艱辛。

蘇煥智說，由於小黨經費有限，不容易吸引年輕人才加入，包括黨務活動與選舉都需要資金，過去台灣維新能維持運作，大多是靠著募款，但募款也很困難，大多還是他以及黨內熱心人士自掏腰包；歷經兩次國會選舉後，黨內認為要繼續維持政黨運作困難，因此大家決定解散。

蘇煥智表示，雖然台灣維新解散，但包括他個人以及黨內都會繼續關注改革議題，例如司法改革、國會改革、地方自治、地方經濟等政策議題。