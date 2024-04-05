還沒上任！前藍委指蕭美琴赴花蓮勘災 衍生交接空窗兩難題

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國民黨前立委陳學聖今在臉書發文，表示副總統當選人蕭美琴昨日前往花蓮勘災，但她在520就職前，身分是平民，難實際就勘災做指示。他認為，這是體制問題，應徹底解決交接空窗期衍生的兩難。

陳學聖說，蕭美琴昨前往花蓮勘災，合情合理，因為她曾在這裡耕耘過十年，是有情感。尷尬的是，蕭美琴的身份。雖然蕭美琴和總統當選人賴清德已當選，但520未就職前，她的真實身份和大家一樣，就是一介平民。

陳學聖指出，蕭美琴只能很「技巧」，應行政院長陳建仁之邀，前往花蓮勘災，當然也很「籠統」，作了一些行政指示，還強調交接無空窗期，暗示自己沒有越線。

陳學聖表示，巧的是2016年大選後，台南發生大地震，死傷比這次花蓮大地震更嚴重，當時台南市長是賴清德，蔡英文、陳建仁是正副總統當選人，能以同黨之誼、行政無空窗期，前往台南勘災指示嗎？應該很難。

陳學聖認為，這種蕭美琴所面對的兩難，不是蕭的個人問題，而是體制的問題，賴清德、蕭美琴都正好經歷過，是否應好好想想，怎麼在任內，徹底解決這漫長的交接空窗期所衍生的兩難。