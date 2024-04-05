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數據機構立院召委聲量調查：王定宇日發打卡文居第一

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
榮泰創數據指出，立院8個常設委員會召委的網路聲量表現，民進黨外交及國防委員會召委王定宇成為聲量王，無黨籍的內政委員會召委高金素梅排名第二，國民黨衛環委員會召委王育敏排名第三。圖／榮泰創數據提供
榮泰創數據指出，立院8個常設委員會召委的網路聲量表現，民進黨外交及國防委員會召委王定宇成為聲量王，無黨籍的內政委員會召委高金素梅排名第二，國民黨衛環委員會召委王育敏排名第三。圖／榮泰創數據提供

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新國會開會超過1個月，榮泰創數據公布網路數據調查報告，追蹤2月20日立法院開議至3月27日期間，立法院8個常設委員會召委的網路聲量表現。結果顯示，藍綠共16位召委當中，民進黨外交及國防委員會召委王定宇成為聲量王，無黨籍的內政委員會召委高金素梅排名第二，國民黨衛環委員會召委王育敏排名第三。

榮泰創數據表示，王定宇以近5萬則聲量獨佔鰲頭，除了本身積極經營社群平台，每天有在臉書發出打卡上班文的習慣，培養出黏著度高的鐵粉；高金素梅則是連任7屆的資深立委，先前她曝光與海委會主委管碧玲的簡訊內容，質疑管用原住民同仁升遷作為交換條件，引發軒然大波，共累積逾2.8萬則聲量。

榮泰創數據續指，王育敏近期因「保母虐童案」遭炎上，聲量因而水漲船高，身為兒福聯盟重要董事及前任執行長，她被指責對兒福聯盟監管不力，並且因主持兒虐專案報告被質疑未利益迴避，引來正反輿論討論。

榮泰創數據分析，召委不僅是確保委員會正常運作的關鍵人物，更是政治協商和決策過程中的重要參與者，其影響力直接關係到委員會的運作效率和政策結果，因此召委們在空戰實力上佔有越多優勢，將有助於日後在政治攻防、質詢問政以及議題戰中取得有效成果。

榮泰創數據也追蹤8個常設委員會在網路上的討論熱度，內政委員會因金廈海域翻覆事件，聲量超過1.2萬則，是8個委員會中最高，除了金門快艇案，在野陣營提出縮短陸配取得身分證年限、不在籍投票，以及暫停招收赴陸旅遊團等兩岸相關議題，都激起了激烈爭辯。

榮泰創數據指出，討論度排名第二的是司法及法制委員會，其中話題多聚焦在民眾黨立委黃國昌的質詢，他持續追打詐騙問題、關注偵查不公開和司法改革，並提出總統赴國會報告採即問即答，多次展開猛烈攻擊，成為該委員會中焦點。

本資料分析由榮泰創數據提供，分析時間範圍為2024年2月20日至2024年3月27日。該公司輿情分析系統資料來源涵蓋台灣95%以上的網路資料，透過AI中文語意技術和雲端架構，每日處理10億中文資料，內容涵蓋Facebook社群、YouTube影音、新聞媒體、各大論壇討論區、部落格等。

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