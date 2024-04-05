路透：谷立言將任AIT處長 520前後上任

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三名知情人士透露，谷立言今年夏天將接棒孫曉雅擔任美國在台協會（ＡＩＴ）處長，與台灣新總統就職時間大約一致。

路透報導，這些因未獲授權對媒體發言而要求匿名的消息人士說，目前擔任美國駐日本大使館公使的谷立言，將接替ＡＩＴ現任處長孫曉雅。

在台美沒有正式外交關係下，ＡＩＴ負責處理美國和台灣之間的事務。職業外交官谷立言赴日前曾擔任ＡＩＴ副處長，處長一職實際上相當美國駐台北大使。

一名消息人士說：「谷立言被視為台灣的忠實朋友，而且非常了解台灣。」

另一名消息人士表示，鑑於東京擔心中國大陸恐對台灣採取軍事行動，會說日語和中文的谷立言也可成為台灣和日本之間有用的管道。

總統當選人賴清德將於五月廿日就職。目前還不清楚谷立言何時上任，但消息人士說，時間是今年夏天，二○二一年七月接任ＡＩＴ處長的孫曉雅任期將在今年夏天結束。