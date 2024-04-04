快訊

上班遇7.2強震！車遭落石砸中翹起 太魯閣晶英員工獲救憶驚恐瞬間：以為快沒命

聽新聞
test
0:00 / 0:00

柯文哲接見羅森柏格 盼台美共同打造韌性社會

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
民眾黨黨主席柯文哲於台玻大樓接見美國在台協會理事主席羅森伯格（圖為民眾黨提供）
民眾黨黨主席柯文哲於台玻大樓接見美國在台協會理事主席羅森伯格（圖為民眾黨提供）

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

民眾黨黨主席柯文哲3日下午於台玻大樓接見美國在台協會理事主席羅森柏格（Laura Rosenberger），雙方就兩岸議題、台美關係及民眾黨選後發展進行交流，會面時間約一小時、氣氛融洽。柯文哲期盼台美之間可以共同合作，打造更有韌性的社會。

柯文哲在會中表示，與羅森柏格已經會面多次，對彼此都不陌生，也很感謝美國堅定守護台灣，並強調他在選前就曾經提及，不論是誰執政台美關係都不會改變，現如今台灣民眾黨也會秉持這樣的信念，與民主陣線的夥伴站在一起守護台海的和平穩定。

柯文哲進一步提到，民眾黨在立院的三大目標為國會改革、司法改革及媒體改革，至於成為關鍵少數的民眾黨是否會與特定政黨進行合作？柯文哲則表示會以完成這三大目標為前提，在不同議題上針對可行性進行討論，不會先行預設立場。柯文哲也補充，民眾黨的年輕支持者多關注於民生議題，因此民眾黨團在立院也會加強監督力道，並推動對台灣長期發展有利的法案。

雙方也針對台海關係的現狀進行討論，尤其是在中共採取灰色地帶戰術的情況下，柯文哲表示共機飛來飛去仍不斷擾台，恐無利於兩岸累積善意。而台灣3日發生規模7.2的地震，柯文哲也分享因台灣位於地震及颱風帶，面對災害及提升憂患意識很重要，此一情況也適用於迫在眉睫的台海問題上，盼台美之間可以共同合作，打造更有韌性的社會。

民眾黨指出，除了羅森柏格拜會柯文哲外，還包含美國在台協會資深顧問Mike Pignatello、台北辦事處政治組長饒昌明（Richard Jao）等4位同仁；民眾黨則由涉外事務總監周台竹、兩岸事務委員會主委趙麟及涉外事務部陪同接待。會後雙方互相贈禮，柯文哲致贈台灣茶禮盒，羅森柏格則以柯文哲最喜愛的花生點心為回禮。

台灣民眾黨 柯文哲 美國在台協會

延伸閱讀

郝龍斌將赴中祭黃帝 批柯文哲台智光簽約高母約逾3倍

大甲媽明起駕 韓國瑜扶鑾轎、柯文哲參拜、綠營缺席

訪韓國瑜餘震不斷 羅森柏格：心與台灣人民站在一起

馬英九稱九二共識讓兩岸不打仗 柯文哲：不只這個方法

相關新聞

柯文哲接見羅森柏格 盼台美共同打造韌性社會

民眾黨黨主席柯文哲3日下午於台玻大樓接見美國在台協會理事主席羅森柏格（Laura Rosenberger），雙方就兩岸議...

自己帶不如送托…公策平台通過提議 育兒補助統一1萬3000元

我國面臨少子化，育兒措施受關注。「公共政策網路參與平台」上，有民眾倡議，統一公費安置、準公共托育補助、育兒津貼等的補助金...

花蓮大震沒停電歸功能源轉型 民進黨是搞錯了什麼？

403花蓮大地震的救援工作正在收尾，此次地震規模僅次於25年前的921大地震，但傷亡人數遠低於後者，國內外學界普遍認為，921後我國建築耐震相關標準提高是關鍵，相較於近年土耳其等國的大地震造成重大死傷，此次403花蓮大地震的災情相對輕微。 在檢討此次花蓮大地震的各種面向上，最另類的是民進黨與相關支持者提出的一個觀點，認為403花蓮大地震沒有出現如921大地震時的全國大停電，是因為民進黨推動的能源轉型的成果...

花蓮強震影響科技業 國科會：竹科、中科工廠多已完成復機

花蓮縣近海昨天上午發生芮氏規模7.2強震，國科會今日表示，昨日已經在竹科、中科、南科3個科學園區管理局則同步成立緊急應變...

台鐵今增開10列次宜花列車 明上午再加開樹林=花蓮列車

昨天花蓮發生規模7.2有感地震，造成多處道路中斷，台鐵今晨全線恢復運行，因應台9線公路中斷，也增開宜蘭=花蓮間區間快車1...

習近平對拜登說了兩個「不會」 台海問題畫明確紅線

美國總統拜登與中國大陸國家主席習近平日前視訊通話，習近平對拜登說了兩個「不會」，一是台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，對於台獨勢力分裂活動和「外在」縱容支持，中方不會聽之任之。二是如果美方執意打壓中國的高科技發展，剝奪中國的正當發展權利，中方也不會坐視不管。 這是大陸官媒新華社發出的新聞稿，習近平說了針對美國的兩個不會，就算不到「警告」程度，也算是清楚表達大陸的態度，畫出了紅線。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。