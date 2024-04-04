柯文哲接見羅森柏格 盼台美共同打造韌性社會

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民眾黨黨主席柯文哲3日下午於台玻大樓接見美國在台協會理事主席羅森柏格（Laura Rosenberger），雙方就兩岸議題、台美關係及民眾黨選後發展進行交流，會面時間約一小時、氣氛融洽。柯文哲期盼台美之間可以共同合作，打造更有韌性的社會。

柯文哲在會中表示，與羅森柏格已經會面多次，對彼此都不陌生，也很感謝美國堅定守護台灣，並強調他在選前就曾經提及，不論是誰執政台美關係都不會改變，現如今台灣民眾黨也會秉持這樣的信念，與民主陣線的夥伴站在一起守護台海的和平穩定。

柯文哲進一步提到，民眾黨在立院的三大目標為國會改革、司法改革及媒體改革，至於成為關鍵少數的民眾黨是否會與特定政黨進行合作？柯文哲則表示會以完成這三大目標為前提，在不同議題上針對可行性進行討論，不會先行預設立場。柯文哲也補充，民眾黨的年輕支持者多關注於民生議題，因此民眾黨團在立院也會加強監督力道，並推動對台灣長期發展有利的法案。

雙方也針對台海關係的現狀進行討論，尤其是在中共採取灰色地帶戰術的情況下，柯文哲表示共機飛來飛去仍不斷擾台，恐無利於兩岸累積善意。而台灣3日發生規模7.2的地震，柯文哲也分享因台灣位於地震及颱風帶，面對災害及提升憂患意識很重要，此一情況也適用於迫在眉睫的台海問題上，盼台美之間可以共同合作，打造更有韌性的社會。

民眾黨指出，除了羅森柏格拜會柯文哲外，還包含美國在台協會資深顧問Mike Pignatello、台北辦事處政治組長饒昌明（Richard Jao）等4位同仁；民眾黨則由涉外事務總監周台竹、兩岸事務委員會主委趙麟及涉外事務部陪同接待。會後雙方互相贈禮，柯文哲致贈台灣茶禮盒，羅森柏格則以柯文哲最喜愛的花生點心為回禮。