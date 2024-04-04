AIT處長孫曉雅今年卸任 傳美駐日公使谷立言接任

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

美國在台協會（AIT）台北辦事處處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）將於今年卸任，根據路透報導，目前擔任美國駐日本公使谷立言（Raymond Greene），將取代孫曉雅，成為新任AIT處長。

孫曉雅將於今年卸任AIT處長一職，路透引述3名消息人士報導，一位台灣的忠實朋友，將於今年夏天接任處長一職，與台灣新總統就職時間大約一致。

路透報導指出，谷立言被視為台灣的忠實朋友，並且非常了解台灣；另一名消息人士則指出，有鑑於東京擔心中國可能對台灣採取軍事行動，同時會說日語和中文的谷立言，也可以成為台灣和日本之間有用的管道。

目前還不清楚谷立言何時上任，但消息人士指出，孫曉雅的任期將在今年夏天到期。孫曉雅在2021年7月接任美國在台協會處長。

若消息屬實，這將是谷立言第三度派駐台灣，他首次駐台是擔任AIT/T政治組副組長，2021年卸下AIT/T副處長一職，出任美國駐日本大使館副館長，職級升為公使銜參事，而自司徒文（William A. Stanton）開始，歷任處長均為此職級。