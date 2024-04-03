大選後國民黨首訪美！夏立言率團參與二軌兵推 為期10天將拜會美方朋友

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國民黨今天表示，應美國重要智庫「戰略與國際研究中心」邀請，國民黨副主席夏立言明天上午將率團訪美，將出席「美日台三邊二軌兵推」，也會在舊金山與華府拜會美方老朋友與僑界。此行為期10天，將於4月15日返台。

國民黨指出，2024大選後，國民黨持續連結國際，加強政黨外交。自黨主席朱立倫2月率團出訪新加坡，夏立言與國際事務部主任黃介正受「戰略與國際研究中心（CSIS）」邀請，出席「美日台三邊二軌兵推」 。

國民黨發言人楊智伃指出，本次訪美除了參加三邊二軌兵推，夏立言也將在舊金山與華府拜會僑界。美方行政部門及智庫友人獲知夏立言率團訪美，紛紛主動邀約夏立言於訪美期間進行會談。

楊智伃表示，此次訪問為國民黨自2024大選後首次訪問美國，美方特別邀請國民黨副主席出席重要活動，可見朱立倫自2022年復設駐美代表處後，雙方關係友善穩定，且日益緊密。

夏立言預計率黃介正及駐美代表處逐一拜會美方老朋友，包括美國智庫、國會、以及行政部門，並將堅定傳達國民黨「親美、友日、和陸」的外交路線，以及朱立倫的對話交流與強化國防的「2D 戰略」，夏立言4月4日上午出發，將於桃園機場接受媒體訪問、4月15日返國，黃介正於4月16日返國。

楊智伃表示，針對今天的地震，國民黨也向正在台灣訪問、第一時間表達關心的AIT主席羅森柏格，以及世界各地表達關心的友人們表示感謝，相信所有國民黨執政縣市首長、立委、黨公職，如各國僑民需要協助，也都準備好為大家服務。