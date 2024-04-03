邱國正兒遭爆召妓、拍片二大過汰除 國安局：通過測謊 無國安疑慮

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國安局長邱國正在國安局任職之子遭爆料涉黃，國安局完成調查，決議將邱某違失行為記2大過處分，並進行汰除作業。至於有無境外勢力介入等情事，移請法務部調查局偵辦。

國安局表示，此案關影片係邱員以私人側錄器進行拍攝，並未使用單位器材。

國安局說，邱員已提供個人手機、筆電及網路雲端帳號密碼，經國安局進行資安鑑識，其手機及筆電未發現異常及惡意程式，研判是網路雲端帳號密碼遭駭侵竊取，致相關資訊外流。

國安局說，邱員通過此案反情報測謊，無國安疑慮，亦未遭恐嚇勒索。而此案國安局完成行政調查後，移送國安局獎懲委員會，經決議予邱員違失行為2大過處分，並進行汰除作業。

國安局說，國安局就此案是否涉及洩漏情工身分、情報資訊，以及有無境外勢力介入等情事，移請法務部調查局偵辦。

國安局說，為掌握國外網站影片貼文者身分，國安局刻透過國際合作管道，查察帳號IP位址。

國安局指出，國安局向以高標準要求同仁情工紀律，若涉違失行為，均本毋枉毋縱原則，依法究辦；未來將加強法紀宣教及管理，防杜類案發生。