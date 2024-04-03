快訊

花蓮強震天王星大樓受困者是「花蓮女中老師」 屋內救難畫面曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

邱國正兒遭爆召妓、拍片二大過汰除 國安局：通過測謊 無國安疑慮

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國安局。圖/取自Google map
國安局。圖/取自Google map

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

國安局邱國正在國安局任職之子遭爆料涉黃，國安局完成調查，決議將邱某違失行為記2大過處分，並進行汰除作業。至於有無境外勢力介入等情事，移請法務部調查局偵辦。

國安局表示，此案關影片係邱員以私人側錄器進行拍攝，並未使用單位器材。

國安局說，邱員已提供個人手機、筆電及網路雲端帳號密碼，經國安局進行資安鑑識，其手機及筆電未發現異常及惡意程式，研判是網路雲端帳號密碼遭駭侵竊取，致相關資訊外流。

國安局說，邱員通過此案反情報測謊，無國安疑慮，亦未遭恐嚇勒索。而此案國安局完成行政調查後，移送國安局獎懲委員會，經決議予邱員違失行為2大過處分，並進行汰除作業。

國安局說，國安局就此案是否涉及洩漏情工身分、情報資訊，以及有無境外勢力介入等情事，移請法務部調查局偵辦。

國安局說，為掌握國外網站影片貼文者身分，國安局刻透過國際合作管道，查察帳號IP位址。

國安局指出，國安局向以高標準要求同仁情工紀律，若涉違失行為，均本毋枉毋縱原則，依法究辦；未來將加強法紀宣教及管理，防杜類案發生。

國安局 密碼 恐嚇 網路 資安 邱國正

延伸閱讀

無人機又入侵二膽 邱國正說守軍處理不當

為兒染黃致歉 邱國正哽咽：畢竟他是我的孩子

影／邱國正為兒涉黃致歉 強調「我雖然痛 但不會幫他救火」

邱國正兒爆召妓 吳子嘉曝照片外流玄機「翻臉了」：他辭職恐另有隱情

相關新聞

花蓮地震中市升二級開設 盧秀燕飛新加坡途中線上指揮

0403花蓮地震，台中市多處傳災情，副市長黃國榮統籌應變。台中市中午12點30分升級為二級開設，盧秀燕除在飛機上即透過W...

保母品質不一釀亂象 民團：居托中心無法有效排毒

剴剴遭虐死案殷鑑不遠，除了出養制度引發討論，保母品質把關也是關鍵議題。全台共有71處居家托育服務中心，設有居家托育訪視督...

0403花蓮大地震／聯外陸路交通幾乎全斷　立榮二度增班疏運

0403花蓮大地震造成慘重災情，花蓮43棟屋損、其中4棟嚴重傾斜，北上的蘇花路廊、鐵路完全中斷，花蓮聯外交通受地震影響幾...

英國工黨影子副大臣訪台 吳釗燮：民主同盟應共同合作

英國工黨影子商業與貿易副大臣梁辛尼訪台，外交部長吳釗燮表示，俄烏戰爭造成全球嚴重經濟損失，面對威權主義擴張，民主同盟應共...

藍委提限特別預算動支遭匿名官員批評 國民黨團：混淆視聽

國民黨立法院黨團今日下午表示，立委徐欣瑩等18人提出「預算法修正草案」主張刪除特別預算因緊急需要可先動支部分預算的但書條...

羅森柏格訪台後拜習通話 「共管賴清德」成美中共識？

美國在台協會（AIT）主席羅森柏格近日第五次訪台，4月1日面見總統蔡英文、總統當選人賴清德後，美國總統拜登與中國大陸國家主席習近平在美東時間4月2日第六次通電話，羅森柏格的公開談話與白宮在拜習通話後的新聞稿，交集為「台海和平穩定」，中共官媒新華社報導拜登在與習近平通話中強調「不支持台獨」，方方面面指向將在520後上任的「務實台獨工作者」賴清德意味濃厚。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。