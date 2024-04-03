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0403花蓮大地震╱重創蘇花 農業部啟動蔬果運費補助

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
今早規模7.2強震導致蘇花公路多處坍方。圖／聯合報系資料照
今早規模7.2強震導致蘇花公路多處坍方。圖／聯合報系資料照

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

0403花蓮大地震造成蘇花公路中斷，花東地區蔬果、水產品等運輸成本也隨之增加，農業部今表示，蘇花公路交通中斷日起至恢復通行運輸期間所增加的運費，除依「蘇花公路中斷農產品運費補助作業程序」向當地縣政府申請補助，補助標準為依運輸契約所訂運費內容調整，每公斤補助最高以1.3元為限，漁產品則為4元。

農業部表示，為減輕花東地區因蘇花公路路基坍方交通中斷造成的農產品額外運輸成本，在道路搶修期間，對於花蓮、台東地區蔬果共同運銷、生鮮農產品宅配者及農、漁民團體必須繞南迴公路到北部市場所增加之運費農業部將予以補助，以減輕農、漁民負擔。

農業部解釋，花東地區農民團體辦理蔬果共同運銷供應台北三重、桃園果菜批發市場及生鮮農產品宅配者於蘇花公路交通中斷日起至恢復通行運輸車輛日止之期間所增加的運費，可依「蘇花公路中斷農產品運費補助作業程序」向當地縣政府申請補助，補助標準為依運輸契約所訂運費內容調整，每公斤補助最高以1.3元為限。

農業部指出，漁產品部分，花東地區漁（農）民團體辦理漁產品共同運銷，因蘇花公路中斷改行經南迴公路供應台北、三重、蘇澳等北部地區批發市場，於蘇花公路交通中斷日起至恢復通行運輸車輛日止，該期間所增加的運費成本，可依「蘇花公路中斷漁產品運費補助作業程序」，向當地縣政府申請補助，每公斤補助金額最高達4元。

0403花蓮大地震 蘇花公路 農業部

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