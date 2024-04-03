韓國瑜今天接見美國在台協會主席羅森伯格
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立法院長韓國瑜今天接見美國在台協會主席羅森伯格。上午的花蓮大地震立法院也傳出災情，立法院長韓國瑜受訪時指出，祈禱台灣人民平平安安，更提及立法院建築物，牆面有些剝落、受損的情況，正在全盤掌握。韓國瑜今天接見「美國在台協會」主席羅森伯格，會前受訪時指出，台灣發生25年來最大地震，特別是花東地區格外嚴重，所以在這裡要祈禱台灣人民平平安安。
韓國瑜說，立法院兩棟最主要的行政大樓，群賢樓、中興大樓的電梯，也都全部停止，經過緊急搶修，現在可以運作，但是還有青島一館電梯還在停止使用中。立法院還有一些建築物，牆面有些剝落、受損的情況，正在全盤掌握，也會趕快聯絡土木技師，來做全面性的整修，再次祈禱台灣人民大家平平安安。
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