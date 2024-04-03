盧秀燕今訪星 「該見該談的都會進行」

台中市長盧秀燕今起出訪新加坡三天，預計六日凌晨搭機返國。盧秀燕表示，受疫情影響，已四年多沒有出訪，新加坡是中華民國的好朋友，這次不僅是城市外交，「對深化我們與新加坡的情誼有幫助」。盧強調這次出訪「該見的、該談的都會進行」，新加坡只是第一站，其他國家會陸續安排。

可能問鼎二○二八總統大位的政治人物，包含台北市長蔣萬安、民眾黨主席柯文哲及總統當選人賴清德等人，市長任內都曾訪問新加坡；柯近期更表示，五二○後將到新加坡李光耀學院取經。

盧秀燕最近傳出訪美國，昨天揭曉卻是新加坡，也是盧秀燕連任後第一個出訪的國家。盧昨早在市政會議前主動對媒體表示，今起出訪新加坡三天，她感謝新加坡政府，行程安排很順利。據了解，新加坡剛辦完亞洲獨家的流行音樂天后泰勒斯演唱會，盧此行將考察演唱會經濟，針對新加坡熱賣會（ＧＳＳ）、綠能環保、永續發展、韌性防災等面向交流，也將拜會星國政府。

盧秀燕會見星國政府的層級備受關注，她說，「該見的、該談的都會進行」，中華民國與新加坡有很好情誼、往來密切，去年有不少國家代表處邀她出訪，新加坡只是第一站，其他國家會陸續安排。

據了解，新加坡駐台北商務辦事處代表葉偉傑等人上月中旬拜會中市府，當面向盧秀燕提出邀請。

至於先前傳出盧訪美行，熟悉盧秀燕人士指出，美國正值總統大選，兩黨選情膠著，此時訪美實屬「突兀」；政壇認為新加坡才是首選，有意問鼎大位的「選手們」，都先後訪問新加坡。