數位部年花上億元租辦公室被要求找新家 審計部說好

民眾黨立委張啟楷天在立法院質詢時提到，數位部租用辦公室浪費太多民脂民膏，像是新光地后大樓一年租金要4千多萬元，數位部今年初又花3億元租了6年臨時辦公室，大家應該一起替替數位部找新家，省下公帑。審計部審計長陳瑞敏聽到質疑後，當場表示，「好」。

立法院今天邀請審計部審計長陳瑞敏列席報告，並備質詢。

張啟楷首先提到，立法院長韓國瑜現在辦公室是以前北二女舊教室，這是學生上課地方。數位部長唐鳳與數位部職員則是在地后新光大樓上班，今天要來做個倡議，能不能在外面租辦公室？陳瑞敏簡短回答，「好」。

張啟楷接著說，數位部有許多問題，尤其是辦公室租金太貴、地點不當。數位部在地后新光大樓上班，一年租金花費約4千多萬元。數位部今年1月份，又花了3億元簽訂臨時辦公室租約，租期為6年。這個數字已經可以在新北市許多地方購買新房，何必要租？

陳瑞敏則回應，要租房子，還得看國產署有沒有閒置土地。

張啟楷指出，唐鳳與數位部租了地后新光大樓如此之貴的辦公室，中央也有責任，像是舊的財政部大樓，就給了國產署員工辦公。荒廢的學校、退場的學校都可以考慮，大家現在應該要替數位部找新家。

張啟楷表示，唐鳳曾向他說，數位部與新光辦公室簽訂合約內有提到，如找到較為合適、租金較低的地方，可提早半年告知，便可搬出，大家一起來努力替數位部找新家好嗎？陳瑞敏同樣回應了一聲，「好」。