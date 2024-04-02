快訊

馬英九問比亞迪領先幾年？宋濤：要有自信心 「別人永遠追不上」

499吃到飽資費方案限「攜碼」？業者曝殘酷2原因：優惠直接差5000

教部公文系統癱瘓4天終於修好了！教職員瘋狂收發文：怕10分鐘後又不正常

聽新聞
test
0:00 / 0:00

數位部年花上億元租辦公室被要求找新家 審計部說好

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
審計部審計長陳瑞敏。圖／聯合報系資料照
審計部審計長陳瑞敏。圖／聯合報系資料照

民眾黨立委張啟楷天在立法院質詢時提到，數位部租用辦公室浪費太多民脂民膏，像是新光地后大樓一年租金要4千多萬元，數位部今年初又花3億元租了6年臨時辦公室，大家應該一起替替數位部找新家，省下公帑。審計部審計長陳瑞敏聽到質疑後，當場表示，「好」。

立法院今天邀請審計部審計長陳瑞敏列席報告，並備質詢。

張啟楷首先提到，立法院長韓國瑜現在辦公室是以前北二女舊教室，這是學生上課地方。數位部長唐鳳與數位部職員則是在地后新光大樓上班，今天要來做個倡議，能不能在外面租辦公室？陳瑞敏簡短回答，「好」。

張啟楷接著說，數位部有許多問題，尤其是辦公室租金太貴、地點不當。數位部在地后新光大樓上班，一年租金花費約4千多萬元。數位部今年1月份，又花了3億元簽訂臨時辦公室租約，租期為6年。這個數字已經可以在新北市許多地方購買新房，何必要租？

陳瑞敏則回應，要租房子，還得看國產署有沒有閒置土地。

張啟楷指出，唐鳳與數位部租了地后新光大樓如此之貴的辦公室，中央也有責任，像是舊的財政部大樓，就給了國產署員工辦公。荒廢的學校、退場的學校都可以考慮，大家現在應該要替數位部找新家。

張啟楷表示，唐鳳曾向他說，數位部與新光辦公室簽訂合約內有提到，如找到較為合適、租金較低的地方，可提早半年告知，便可搬出，大家一起來努力替數位部找新家好嗎？陳瑞敏同樣回應了一聲，「好」。

唐鳳 張啟楷 陳瑞敏

延伸閱讀

民眾黨促加薪 提案修訂中小企業發展條例、證交法

美麗島民調／最不滿意首長王美花、唐鳳第二 電價為施政不滿意度第一

遭霰彈槍連轟3槍！數位部大門玻璃碎裂 唐鳳發聲曝數位部人員狀況

民眾黨嘉義黨部成立黃敏惠也道賀 柯文哲：未來在台灣各地布點

相關新聞

影／只是第一站！盧秀燕明訪星3天：該見的、該談的都會進行

台中市長盧秀燕今天宣布，明天起將出訪新加坡3天，預計6日凌晨搭飛機返國。盧秀燕說， 新加坡是中華民國好朋友，這次出訪不僅...

2028起手式？盧秀燕今宣布訪新加坡 蔣、柯、賴都去過

台中市長盧秀燕今天上午宣布，將前往新加坡訪問。受疫情影響，盧已4年多沒有出國訪問，上次出訪是2019年9月出訪英國、荷蘭...

台灣民主基金會執行長人選風波 民團呼籲不該淪為政治酬庸

針對台灣民主基金會執行長人選的風波四起，陳文成博士紀念基金會、四二四教育基金會、鄭南榕基金會、台灣共生青年協會、台灣青年...

徐巧芯稱下班玩樂已是衛福部老傳統 揶揄自己大驚小怪

國民黨立委徐巧芯昨質疑，寶林茶室食物中毒事件釀死傷，衛福部次長王必勝在原因尚未查明前還出席樂團活動，社會觀感不佳；民進黨...

數位部年花上億元租辦公室被要求找新家 審計部說好

民眾黨立委張啟楷天在立法院質詢時提到，數位部租用辦公室浪費太多民脂民膏，像是新光地后大樓一年租金要4千多萬元，數位部今年...

藍委質疑變相補助台電仍虧損 審計長建議加強開源節流

新電價4月上路，國民黨立委林思銘今天質疑，政府連年補助預算，變相補助台電虧損，審計長陳瑞敏表示，台電的虧損原因多端，包括...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。