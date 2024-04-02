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邱國正兒涉黃：火燒很痛 但不會幫救火

聯合報／ 記者程嘉文劉宛琳／台北報導
國防部長邱國正。圖／聯合報系資料照片 林鴻祥
國防部長邱國正。圖／聯合報系資料照片 林鴻祥

國防部長邱國正任職國安局的兒子捲入黃色風波。邱國正昨天在事發後首度現身受訪，為事件造成的紛擾向外界致歉，並表示已要求兒子坦誠接受調查，不要有任何掩飾。邱國正強調，不會去過問國安局的調查進度，「火燒很痛，但我不會幫忙救火，必須概括承受」；不過，家人會和他站在一起，「畢竟是我們的孩子」。

邱國正昨天列席立法院外交及國防委員會，會前接受記者訪問說，事件造成這麼多紛擾，兒子服務單位要立案調查，耗費人力與成本，為此表達萬分歉意；他向兒子說，面對調查必須坦白說明，坦承一切，不要再掩飾，未來結果出來就是面對，沒有任何怨懟。

邱國正說，三月廿八日得知狀況，當天便向蔡總統請辭，總統慰留，要求這件事要與公務切割；廿九日上午他實在疲憊，因此請了半天假，未能出席中樞春祭國殤典禮。他表示，現在一切程序照走，保證本務沒有疏忽，自己絕對會挺住。

對於邱國正兒子涉黃，有傳言指是綠營劍指邱國正內鬥，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤昨受訪表示，她非常遺憾，也不樂見此事以訛傳訛，私人事件無限上綱到國家層級或總統的部會首長任命權。

國安局 邱國正

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影／邱國正為兒涉黃致歉 強調「我雖然痛 但不會幫他救火」

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